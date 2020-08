Una notte al Louvre: al cinema la mostra epocale su Leonardo

Léonard de Vinci. Exhibition view at Musée du Louvre, Paris 2019 I Photo Antoine Mongodin

Con oltre 160 opere eccezionalmente visibili insieme, dieci anni di lavoro alle spalle e più di un milione di visitatori, la grande mostra che il Louvre ha dedicato alo scorso inverno si è rivelata l'evento clou del cinquecentenario del maestro rinascimentale. Tra clamori e polemiche, Leonard de Vinci è statae ha stabilito ilper il museo francese. Un'esperienza memorabile che presto potremo rivivere sul grande schermo grazie al film, al cinema solo il 21, il 22 e il 23 settembre. Prodotto da Pathé Live con il Musée du Louvre e Bel Air Media e distribuito in Italia da, il documentario segna l'atteso ritorno della rassegnadopo il lockdown.Palais du Louvre, Paris | © 2013 Musée du Louvre OuadahQuello che ci aspetta ènel prestigioso museo parigino. Attraverso le, le più belle opere di Leonardo sono pronte a raccontare come le ricerche dell'artista e inventore tendessero verso un unico obiettivo: rendere "viva" e reale la materia dei suoi dipinti, in quella che lui stesso definiva "la scienza della pittura". La voce narrante dell'attrice, membro della Comédie-Française promette di rendere ancora più coinvolgenti i testi di Pierre-Hubert Martin e di Catherine Sauvat in un prodotto concepito per una platea eccezionalmente vasta. Tradotto in 30 lingue, Louvre: Leonardo da Vinci sarà infatti proiettato nelle sale cinematografiche di oltre 60 paesi del mondo. Un occhio particolare sarà riservato al pubblico più giovane, con proiezioni su richiesta per le scolaresche durante tutto il prossimo anno scolastico e un kit didattico dedicato dal Louvre agli studenti.Leonardo da Vinci, Ritratto di dama (La Belle Ferronnière o Presunto ritratto di Lucrezia Crivelli), 1493-1495 circa, Olio su tavola di noce, 45 x 63 cm, Parigi, Musée du Louvre, Département des Peintures, Collezione dell'Imperatore Francesco"Esistono molti modi per rendere l'arte accessibile al grande pubblico", ha detto: "La missione principale dei musei è di incoraggiare gli incontri dal vivo con le opere, ma nostro compito è anche quello di preparare e prolungare le visite, incoraggiare le persone ad approfondire le loro conoscenze e imparare a guardare l'arte. Questo film lo rende possibile. Rivela la meraviglia dei pezzi in mostra e celebra il lavoro di. È anche straordinariamente bello e sono lieto che possa portare il piacere di ammirare le opere di Leonardo a così tanti spettatori in tutto il mondo".Leonardo da Vinci, Vergine delle Rocce, 1483 - 1486 ca., Legno trasposto su tela nel 1806 da Hacquin , 199 x 122 cm, Parigi, Musée du Louvre