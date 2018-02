L’impegno della banca UBS nell’arte. Ne parla Fabio Innocenzi

Rokni Haerizadeh, But a Storm Is Blowing from Paradise [Ma una Tempesta Spira dal Paradiso], 2014 Gesso, acquarello e inchiostro su stampe a getto d’inchiostro, selezione da 24 parti. Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Guggenheim UBS MAP Purchase Fund 2015.89 © Rokni Haerizadeh

- La città degli affari sposa l’arte.l’iniziativa promossa dal Comune che quest’anno si svolge dal 2 al 4 Marzo e che vede coinvolti oltre 70 tra musei, case d’artista e musei d’impresa,La banca svizzera, proprietaria di un’importante collezione di opere d’arte, collabora con numerose istituzioni internazionali di grande prestigio e con manifestazioni legate all’arte.Da cinque anni UBS è coinvolta in prima linea nel programma MAP Global Art Initivative, un’iniziativa intrapresa dalla fondazioneterzo capitolo del programma MAP Global Art Initivative ha messo a punto una mostra dal suggestivo titolo “che sarà inaugurata alladi Milano il prossimo 11 Aprile.già esposte al Guggenheim Museum di New York nell’aprile del 2016, saranno allestite nella cornice della Villa Reale di Via Palestro.Fabio Innocenzi, Country Head del Gruppo UBS in Italia.“UBS vanta una storia importante di sostegno all'arte. A partire dalla propria collezione di arte contemporanea, la UBS Art Collection, riconosciuta come una delle più vaste e importanti al mondo, con le sue 30.000 opere di pittura, fotografia, disegno stampa, video e scultura.come organizzazione: la nostra collezione include le opere ereditate delle banche europee e americane che, unendosi, hanno costituito l'attuale UBS; la UBS Art Collection si è poi arricchita negli anni di opere di artisti da ben 73 diversi paesi, e questo riflette la dimensione globale che ci caratterizza oggi.Inoltre,: ci sfida offrendo nuove prospettive sui problemi mondiali e sulla società.: mette in discussione lo status quo, esplora il pensiero creativo, accende il dialogo e confronta punti di vista internazionali.I clienti di UBS e gli appassionati possono fruire di una piattaforma molto varia e completa che include la UBS Art Collection, l'UBS Art Competence Center, l'UBS Art Forum oltre, naturalmente, allacome, la, lain Svizzera, ila Monaco, ilin Danimarca, lo, l’a Sydney, in Australia e, naturalmente, la”.“Oltre che nell'acquisizione delle opere, nel corso degli ultimi sei anni UBS ha sostenuto il Guggenheim nel dialogo con artisti, curatori e organizzazioni culturali globali.– Asia meridionale e sudorientale, America Latina e Medio Oriente e Nord Africa – e abbiamo portato le voci artistiche di queste regioni al pubblico di tutto il mondo con mostre a New York, Hong Kong, Singapore, Città del Messico, Londra e Milano. L’iniziativa ha consentito ad artisti, educatori, istituzioni e grande pubblico di entrare in contatto, instaurare nuove relazioni e arrivare a una più profonda comprensione di pratiche artistiche e temi globali di attualità.Il nostro sostegno alla Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative ha rappresentato, inoltre, un riflesso del modo in cui lavoriamo con i nostri clienti apportando entusiasmo, passione e un approccio di contenuto che faciliti la loro comprensione dell'economia globale e, perché no, del mondo dell’arte.Siamo orgogliosi del nostro sostegno a iniziative culturali in tutto il mondo eprovando così a dare un contributo concreto e creare una maggior ricchezza di vita”.“Nella prima fase dell’iniziativa, la mostra No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia (Nessun Paese: Arte contemporanea dell’Asia meridionale e sudorientale), curata da June Yap, ci ha invitato a considerare la cartografia del mondo dell’arte da una nuova prospettiva.La seconda fase ha fatto tesoro di questo slancio creativo e si è concentrata sull’arte contemporanea dell’America Latina. Curata da Pablo Leon de la Barra, la mostra Under the Same Sun: Art from Latin America Today (Sotto lo Stesso Sole: Arte dell’America Latina Oggi) ha offerto spunti suggestivi sulla regione, evidenziando i legami tra la storia dell’America Latina e la sua arte contemporanea e mettendo in discussione i confini culturali e creativi passati e presenti.La terza e ultima mostra dell’iniziativa,, contestualizzando, inoltre, alcune delle sfide alle quali siamo chiamati a rispondere qui in Europa.La presentazione di questa mostra alla GAM di Milano, accanto a influenti dipinti europei del diciannovesimo e ventesimo secolo, accende una luce sugli intrecci delle le vicende storiche di Europa, Medio Oriente e Nord Africa.Direi che il tratto che unisce questo percorso è, quello cosiddetto emergente”.Susan Hefuna, Building [Costruzione], 2009 Inchiostro e grafite su carta da ricalco e cartone, nove parti Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Guggenheim UBS MAP Purchase Fund e parziale dono dell’artista e di Pi Artworks 2015.90 © Susan Hefuna“Il mondo è sempre più interconnesso – anche sul piano economico e finanziario - ma sempre più diviso, per questo. Le regioni che abbiamo coinvolto nel progetto con il Guggenheim sono tutte al momento in una fase di profonda rivalutazione del proprio ruolo in un’economia mondiale in rapida trasformazione e riteniamo che le sfide che affrontano oggi contribuiranno a una loro maggiore solidità e sicurezza. Speriamo anche che le opportunità di dialogo offerte dall’iniziativa MAP possano contribuire a un cambiamento positivo”.“Non c'è una risposta univoca a questa domanda. L'arte intanto ha la capacità di creare scambio tra le persone, aprirle al dialogo, valorizzare l'aspetto umano delle relazioni.La Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, poi, è mirata ad allargare la conoscenza dell'arte contemporanea a un pubblico e a geografie nuove, con un'offerta didattica per il pubblico, sia nelle sedi espositive sia online, frutto dell’interscambio tra lo staff di curatori e professori del Guggenheim, i curatori del progetto, gli artisti e i colleghi di ciascuna sede.Infine,ed è importante per noi contribuire positivamente al benessere delle comunità nelle quali operiamo”.e della cultura che consentisse di riscoprire e valorizzare uno dei luoghi d’arte più affascinanti della città. Avviata alla fine del 2013, la partnership ha inclusoaperto al pubblico.Rispetto alla valorizzazione del patrimonio museale abbiamo contribuito al restauro e riallestimento delle collezioni Grassi e Vismara (2014), al riallestimento della sala di Medardo Rosso (2014) e al restauro di 70 sculture custodite nei depositi (2016).Quanto alla produzione di contenuti attraverso esposizioni temporanee e attività per il pubblico ricordo le mostre Year after Year. Works on paper from the UBS Art Collection (2014, a cura di F. Bonami), Don’t Shoot the Painter. Paintings from the UBS Art Collection (2015, a cura di F. Bonami) e La Finestra sul Cortile. Scorci di Collezioni Private (2017, a cura di Luca Massimo Barbero), mostra che indagava il tema del collezionismo privato attraverso l’accostamento di opere provenienti da due collezioni private italiane (la Collezione Berlingieri e la Collezione Panza di Biumo), messe in dialogo con alcune opere selezionate della Galleria d’Arte Moderna di Milano.Oltre a questo abbiamo curato laboratori didattici, conferenze e visite guidate.L’importante percorso di collaborazione tra pubblico e privato ha permesso, in circa due anni, di accrescere in modo considerevole il numero di visitatori del museo e, come realtà finanziaria, di condividere la nostra passione per l’arte con molti dei nostri clienti”.