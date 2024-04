Dalle Ninfee di Monet alle Dame di Leonardo, la settimana in tv

Claude Monet (1840 - 1926), Ninfee, 1916-1919 circa, Olio su tela, 150 x 197 cm Parigi, Musée Marmottan Monet, Lascito Michel Monet, 1966 | © Musée Marmottan Monet, Paris / Bridgeman Images

C’è qualcosa che accomuna Cecilia, Isabella, Izabela, Melitta, quattro adolescenti entrate nella storia attraverso i loro destini, ma soprattutto grazie a un capolavoro: la Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci.A svelare il filo che le unisce è il documentario Le Dame con l’ermellino, in onda su Sky Arte lunedì 8 aprile alle 13.15.Come spiegano storici dell’arte del calibro di Vittorio Sgarbi e Pietro Marani, ma anche maestri della fotografia internazionale come Steve McCurry, in quest’opera, conservata al Museo Principi Czartoryski, parte del Museo Nazionale di Cracovia, Leonardo ha saputo cogliere, come nessun altro prima di lui, un istante di realtà. Un sorriso, il volgersi improvviso di una ragazza, il movimento degli occhi concentrano l’attenzione dell’osservatore su Cecilia Gallerani, l’amante di Ludovico il Moro nella Milano sforzesca del secondo Quattrocento, la prima protagonista. Incontriamo quindi Isabella d’Este, la marchesa di Mantova, signora del Rinascimento che a lungo cercò di strappare un ritratto al maestro. E poi la principessa polacca Izabela Czartoryska che ricevette l’opera di Leonardo all’inizio dell’Ottocento e la mise in salvo, proteggendola dalle guerre.La tedesca Melitta Sallai vide infine il quadro trafugato dai nazisti, mentre fuggivano dall’Armata Rossa negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Partendo dal ricordo di Melitta, da quella notte di gennaio 1945, il documentario ripercorre a ritroso le sorti di questo dipinto conteso da Hitler e Goering e finito nelle stanze private di Hans Frank, il “Boia della Polonia”, durante l’occupazione nazista.Le dame con l'ermellino | Courtesy Sky ArteIl giovedì di Sky Arte avvolge gli spettatori tra i colori di di Monet con, in onda alle 21.15. Il film, che vede la partecipazione straordinaria dell’attrice Elisa Lasowski, è dedicato al padre dell’Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee. Arrivato a Giverny, l’ex Primo Ministro Francese George Clemenceau trova parecchie tele accatastate nella cantina della ricca abitazione che lo ospita. Molte immortalano fiori esotici, presentati per la prima volta all’Esposizione Universale di Parigi del 1889. Il giardino, lo stagno, le tele che rendono unica tra tutte quella casa sono opere di Claude Monet. Il pubblico è invitato a compiere un viaggio a Parigi, tra il Musée Marmottan, il Musée de l’Orangerie e il Musée D’Orsay, a Giverny con la Fondation Monet, la casa e il giardino dell’artista, e tra gli spettacolari panorami di Étretat. Oltre all’intervento dello storico e scrittore Ross King, autore del best seller Il mistero delle ninfee. Monet e la rivoluzione della pittura moderna, edito in Italia da Rizzoli, a gettare nuova luce su Monet saranno la fotografa fiamminga Sanne De Wilde e la giardiniera della Fondation Monet, Claire Hélène Marron.Sabato 13 aprile alle 21.15, Una vita per l'arte è la prima visione che Sky dedica alle condizioni di vita degli artisti contemporanei: una denuncia che racconta le difficoltà economiche, l’idea diffusa dell’artista povero, la lotta per poter vivere di arte.Leonardo da Vinci, Dama con l’Ermellino, 1487-1490 circa, Olio su tavola, 40.3 x 54.8 cm, Museo Nazionale di CracoviaIl disegno come denuncia e lotta per l’emancipazione delle donne, dalla Siria al Messico, dalla Russia all’India. In onda fino al 14 giugno su Arte tv, la serie Disegnare per resistere ci conduce a tu per tu con fumettiste, vignettiste e autrici di tutto il mondo che, attraverso i loro disegni, lottano per l'emancipazione delle donne denunciando l'oppressione di cui sono vittime nei loro Paesi. Ogni episodio regala una prospettiva privilegiata sull’universo di alcune protagoniste che, nonostante la censura e le minacce, si impegnano politicamente attraverso le loro matite.