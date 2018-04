Milano riparte con Photofestival

Enrico Barbieri, Visioni parallele. Photofestival 2018

Dopo la Design Week, Milano si riaccende con, due mesi di mostre ed eventi all'insegna della fotografia che culmineranno nellain programma dal 4 al 10 giugno.è il tema del tredicesimo appuntamento con la manifestazione promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital imaging, che coinvolgerà oltre 100 sedi tra gallerie, musei e nuovi spazi, in una rete diffusa sul territorio metropolitano e per la prima volta nei vicini centri di Pavia e Legnano. Torna inoltre l'iniziativache apre agli eventi espositivi gli interni Liberty diin Corso Venezia e il prezioso Palazzo Giureconsulti in Piazza dei Mercanti.Bendi fotografia d'autore in calendario, quasi tutte con ingresso gratuito, che uniscono alle proposte di noti reporter e artisti dello scatto le nuove idee di talenti emergenti.C'è la fotografia italiana di(Palazzo giureconsulti), di, presente con un omaggio al ritratto femminile (Studio Foto Ottica Giovenzana) o di, con una galleria diricercati (Artespressione). Tra i progetti internazionali si segnalano quello dello statunitense(29 Arts in Progress Gallery) e il reportage sula Parigi di Philip Gras (Institut Français), nonché la China Evolution raccontata da una selezione di artisti cinesi (MadeinArt Gallery).Per curiosare nel mondo della musica e dello spettacolo eccodi Pino Ninfa al Centro Culturale di Milano e gli scatti rubati del paparazzoalla Camera Chiara, mentre al Museo della Scienza e della Tecnologia Dark Matter rivela stupefacenti immagini sottratte ai laboratori in cui si studia l'energia delle particelle elementari. Alla Casa di Vetro, invece, un lungoripercorre l'avventura degli afroamericani, a 50 anni dall'assassinio diVari e numerosi gli eventi che animeranno la rassegna:, con argomenti che spaziano dal potere immaginativo della fotografia al 3D e all'evoluzione tecnologica del mezzo; per finire con un focus sulla fotografia nei concerti jazz, arricchita dalle performance di musicisti come Enrico Intra, Claudio Fasoli e Giovanni Falzone.Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile sul sito http://www.milanophotofestival.it.