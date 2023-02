Milano si accende per MuseoCity, la festa della cultura che illumina

Palazzo Morando - Luigi Bartezzati, Illuminazione del Duomo e della Piazza per il compimento della nuova Piazza in onore

- Conto alla rovescia per la settima edizione di, la grande festa dei musei di Milano che ha l’obiettivo di promuoverne la conoscenza e valorizzarne il patrimonio. Oltre 110 i musei coinvolti nella manifestazione, che si svolgerà dal 3 al 5 marzo, coinvolgendo accanto agli spazi più noti del centro ben 38 sedi dell’hinterland e della regione, dalla Certosa di Pavia ai musei di Bergamo e Brescia, quest’anno Capitale italiana della Cultura. Visite a tema, tour guidati, inaugurazioni ed eventi speciali, incontri, conferenze, laboratori per adulti e bambini animeranno musei pubblici e privati abbracciando arte e scienze, storia e design, per trasformare Milano e l’area circostante in un grande spazio per la cultura diffuso sul territorio.Museo del Novecento - Luigi Russolo, Solidità nella nebbia. Foto Margherita GnaccoliniTema dell’edizione 2023 è, da scoprire nelle sue diverse declinazioni. “I musei non solo sono custodi di memoria, ma sono in grado di offrire punti di vista sempre nuovi sulla storia e la cultura di una comunità”, ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi: “MuseoCity ci invita a guardare le collezioni con occhi diversi, mostrandoci nuove prospettive sul presente e sul futuro. Questa nuova edizione consolida la collaborazione tra istituzioni culturali per creare una sinergia che promuove l’accesso alla conoscenza, alla creatività e l’innovazione. Grazie al coinvolgimento di oltre 110 musei, il palinsesto diffuso che coinvolge tutta la città permette ai visitatori di immergersi in un’offerta ampia ed eterogenea, che spazia dalle arti visive alla scienza, dall’architettura al design”.Rainbow, mostra MUDEC I Comune di MilanoTra le iniziative proposte ce n’è una trasversale, che coinvolgerà molti dei musei partecipanti: si tratta di, un percorso tra opere inedite o rimaste relegate nell’ombra che saranno “illuminate” per l’occasione: quest’anno sono ben 72, disseminate tra diverse sedi, da scoprire e “collezionare” una dopo l’altra nel corso del weekend.Due progetti espositivi speciali pensati per MuseoCity inaugureranno avenerdì 3 marzo. Al piano nobile dell’antica reggia sarà allestita la mostra, un viaggio nell’arte, nel gusto e nella moda nella città scelta da Napoleone come capitale in Italia. La storica Sala delle Cariatidi farà da sfondo a un’opera grandiosa, recentemente restaurata: il centrotavola commissionato al grande mosaicista romano Giacomo Raffaelli per il banchetto in onore di Napoleone e della sua incoronazione a Re d’Italia.Nell’Appartamento dei Principi, invece, la mostraporterà sotto i riflettori 13 importanti musei della regione attraverso lo sguardo di altrettanti fotografi.Museo del Novecento, Milano I Courtesy Comune di MilanoAlun laboratorio inviterà i visitatori dietro le quinte del lavoro di diagnostica dell’arte, una fase fondamentale anche negli interventi di restauro: osservando alcune opere sotto fasci di luce con diverse lunghezze d’onda, potremo scoprire con emozione le tante informazioni celate sotto la superficie di un dipinto. Per l’occasione riaprirà con un allestimento inedito il, che inaugurerà una nuova modalità di visita in realtà aumentata, mentre ilsvelerà la sua prima acquisizione di arte contemporanea, Cenacolo Live!, che reinterpreta il capolavoro di Leonardo con un progetto di arte partecipata. Anche ilprenderà parte alla manifestazione: per l’occasione aprirà le porte l’archivio della Raccolta di stampe Achille Bertarelli, normalmente chiuso al pubblico.Casa della Memoria - Fabrizio Dusi, Don't kill. Foto Emiliano BiondelliPer un weekend ilsi trasformerà in una discoteca grazie alla collaborazione del Politecnico di Milano: di giorno la mostraracconterà l’evoluzione della scena del clubbing internazionale, di notte il percorso espositivo si attiverà grazie a una serie di installazioni site-specific realizzate dagli studenti e animate dal club milanese Le Cannibale.Numerose le iniziative in programma: l’e Civica Stazione Idrobiologica proporrà una visita guidata alla scoperta del cambiamento della vita subacquea in relazione alla luce, mentre la Fondazione Corrente presenterà il laboratorioe STEP FuturAbility District ha in programma un workshop dal titolo, per sapere tutto quello che c’è dietro il funzionamento di un automa.WOW Spazio Fumetto - Lotte Reiniger, Il Teatro delle Ombre animate, la Bella addormentataE per facilitare gli, quest’anno MuseoCity collabora con Cityscoot, il servizio di scooter sharing elettrico con il quale è stato ideato un tour di musei facilmente percorribile e segnalato sulla mappa dell’app di Cityscoot.Il programma completo di Milano MuseoCity 2023, le schede di approfondimento di “Museo Segreto” e la mappa dei musei partecipanti disseminati in città saranno disponibili sul sito www.museocity.it Pinacoteca di Brera - Umberto Boccioni, Rissa in Galleria