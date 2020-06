Dal Gauguin del Thyssen-Bornemisza alla Collezione di British Airways, l'arte all'asta dopo la pandemia

Paul Gauguin, Mata Mua (In Olden Times), 1892, Carmen Thyssen-Bornemisza Collection

- Tempi duri per l’arte dopo l’emergenza sanitaria, anche quando appartiene a facoltosi collezionisti. È il caso del dipintodi, fino a pochi mesi fa in mostra nel percorso permanente deldi Madrid. Tra i primi spazi espositivi a riaprire in Spagna dopo la chiusura legata alla pandemia, il Thyssen-Bornemisza si è ritrovato privo di uno dei suoi tesori più rappresentativi. Secondo il quotidiano spagnolo El Paìs, il quadro potrebbe essere in vendita dalla sua proprietaria, la collezionistache nel 1988 si accordò con lo Stato spagnolo per dar vita all’omonimo museo.Mata Mua fa parte di un gruppo di opere rimaste di proprietà della famiglia ed esposte negli spazi dell’istituzione madrilena grazie a prestiti più volte rinnovati. Al Thyssen-Bornemisza, insomma, il dipinto diè ormai di casa. In più, dopo dieci anni di permanenza sul territorio, in Spagna un’opera d’arte diventa di interesse nazionale. Di qui la levata di scudi dell’opinione pubblica e della stampa, nonché la preoccupazione serpeggiante all’interno del museo. Intanto, riferisce El Paìs, pare che Cervera abbia ottenuto dal governo il permesso di portare la tela fuori dai confini e si appresterebbe a mettere in vendita altri capolavori della sua collezione: ildi Claude Monet , ididiClaude Monet (1840 - 1926), Il Ponte di Charing Cross, 1899, Olio su tela, 64.8 x 81.6 cm, Thyssen-Bornemisza Museumè considerato. Nel 1984 il suo acquisto da parte del barone von Thyssen con Jaime Ortiz-Patião stabilì il record d’asta del pittore francese in una memorabile vendita da Sotheby’s. Da allora il valore di questo idillio tahitiano in versione olio tu tela è cresciuto esponenzialmente:. Invitato da Cervera ad acquistarlo nel 2010, il museo madrileno ha preferito rinnovare il prestito, cercando di mantenere nelle proprie sale questa come altre opere ereditate dalla vedova. Dal 1999 sono state esposte a Palacio de Villahermosa 429 opere della collezione privata del barone, per un valore stimato di 750 milioni euro.Mentre la Spagna trattiene il fiato per il capolavoro di, nel Regno Unito un’altra importante raccolta sta per essere sacrificata sull’altare della crisi post-Covid. Si tratta della, che comprende opere di. Il pezzo più prezioso sembra sia firmato da. Fu acquistato parecchi anni fa e, come per molte opere di proprietà della compagnia britannica, le sue quotazioni sono aumentate in maniera consistente, fino a raggiungere il milione di sterline.British Airways non ha ancora reso noto l’elenco delle opere selezionate per la vendita all’interno di un corpus di migliaia di pezzi. La BBC riferisce che saranno almeno dieci e le curatrici, che fino al 2012 hanno assistito la compagnia di bandiera nella sua attività collezionistica, sembrano dare per scontato che nel novero ci saranno alcuni. Intanto, secondo il quotidiano britannico Evening Standard, la casa d’aste Sotheby’s sarebbe stata allertata per procedere all’incanto appena possibile. Liquidati i capolavori del contemporaneo, British Airways avrà di fronte un problema ancora più spinoso: 12 mila posti di lavoro messi in forse dalla crisi dei trasporti aerei.