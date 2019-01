Dal Surrealismo a Munch e Gauguin, il 2019 del MASI di Lugano

Jean Viollier, L'Épouvantail charmeur III (1928) © 2018, ProLitteris, Zürich

- Restano ancora pochi giorni per visitare la grande mostra, che con 90 capolavori diha portato al MASI di Lugano migliaia di fan dell’estroso pittore belga.Ma il 2019 è arrivato con un carico di interessanti novità alDalla luce incantata di Hodler e Segantini alle perturbanti creazioni surrealiste, dalle sculture di Giacometti alle incisioni di Gauguin, Gertsch e Munch, senza trascurare le tendenze più recenti dell’arte tra i cantoni, ce n’è davvero per ogni gusto e sensibilità.In autunno, inoltre, il MASI festeggerà lacon una grande mostra dedicata ai capolavori conservati nelle proprie raccolte, mentre la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati – sempre nel circuito del museo ticinese – presenteràin parallelo con le nuove acquisizioni visibili nell’inedito allestimento A Collection in Progress.Insomma, i motivi per un’incursione oltre confine non mancano. Scopriamoli nel dettaglio.Il nuovo anno del MASI inaugura ufficialmente il 6 febbraio con un sorprendente viaggio nel Surrealismo made in Switzerland : 400 opere di Paul Klee e molti altri mostrano come il vento dell’avanguardia abbia soffiato forte tra le Alpi anche dopo l’avventura dadaista del Cabaret Voltaire. Un corpus variegato di dipinti, sculture, disegni, video e fotografie si interroga ora sull’influenza del Movimento sulla produzione artistica del paese e sull’importante contributo offerto al Surrealismo internazionale dagli artisti svizzeri emigrati a Parigi e altrove.Dal 24 marzo, invece, è la volta didell’arte svizzera e non solo:, che si svelano attraverso i capolavori della prestigiosa. Riunite per la prima volta dopo oltre 60 anni, le opere scandiscono il racconto degli ultimi due secoli di arte elvetica. Da non perdere, il bellissimodi Segantini, ceduto in prestito una sola volta negli ultimi 100 anni, che dopo questa mostra resterà al MASI con un allestimento ad hoc. Il maestro divisionista sarà infatti al centro dell’autunno al museo ticinese, in un suggestivo itinerario nella pittura di paesaggio che giungerà fino ai nostri giorni in un dialogo tra artisti, epoche e stili (dal 25 agosto al 10 novembre).E il MASI sarà anche il teatro dei festeggiamenti per i, che per l’occasione diventa curatore di una mostra dedicata alla sua opera. Ma c’è di più: in programma dal 12 maggio al 22 settembre,rivelerà affinità inattese tra tre grandi protagonisti dell’arte a partire dal comune amore per la xilografia.La mostraaprirà poi le porte alla grandecon lodell’artista americano noto per le immagini dei suoi bracchi di Weimar (dall’8 settembre), mentre a rappresentaresarà il giovane: nella sua opera video, fotografie, installazioni incrociano i temi della scienza e della cultura mediatica, la crisi ecologica e l’esplorazione romantica in un’indagine ad ampio raggio sull’immaginario geografico attuale.Leggi anche: