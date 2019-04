I capolavori italiani di Rubens conquistano Siviglia

Pieter Paul Rubens (Siegen 1577 – Anversa 1640), Ercole nel Giardino delle Esperidi, 1638. Olio su tela, 246 x 168,5 cm. Torino, Musei Reali – Galleria Sabauda inv. 1059

- Inaugura con Pieter Paul Rubens il progetto, nato con l’obiettivo di portare opere selezionate dai maggiori musei della penisola nella splendida casa-museo diPromossa da Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e realizzata da Poema, Comediarting e Arthemisia, la mostrarappresenta il primo atto di: quello tra i ricchi decori di ispirazione mitologica che popolano il palazzo andaluso e la tradizione artistica italiana, da sempre fortemente influenzata da un immaginario di derivazione classica.Arrivano dalle raccolte della Galleria Sabauda di Torino le grandi tele di, per incontrare le decorazioni musive, gli arabeschi del patio e i busti marmorei in stile greco-romano che all’inizio del Novecento, scelse per ornare la propria residenza nel cuore di Siviglia.Prima donna a entrare nell’Accademia di Belle Arti sivigliana di Santa Elisabetta e nella Real Academia de San Fernando di Madrid, la contessa fu una, sempre impegnata in viaggi, scavi e restauri.sono in bella mostra nella sua dimora, accanto a gioielli di pittura eseguiti da Antoon Van Dyck e dalla scuola diNon è casuale quindi la scelta di, che Eugéne Delacroix definì, di cui Doña Regla avrebbe apprezzato le reminiscenze classiche e l’estetica barocca. Ma i capolavori dei Musei Reali di Torino hanno in serboSe, protagonista del primo quadro con l’undicesima fatica di Ercole, era collocato dagli antichi proprio, la rappresentazione di Deianira tentata dalla Furia ha molto da spartire con il(replica del V secolo dell’originale scolpito da Fidia) conservato a palazzo, pur ricordando nei lineamenti del volto la seconda moglie di Rubens, Hélène Fourment. Altri termini di confronto per le tele di Rubens saranno(padre di Ercole), evestita del tradizionale elmo e del gorgoneion con la testa di Medusa.Dal canto loro, spiegapresidente della Fondazione Terzo PilastroInternazionale: “Datati 1638, appartengono all’ultimo periodo di vita di un pittore assai prolifico, che soggiornò e lavorò a lungo sia in Spagna (soprattutto a Madrid) sia in Italia, in particolare a Firenze, Genova e Roma. Egli si qualifica come l’indiscusso, e non a caso fu tra i primi artisti a contribuire in Italia allo sviluppo dell’arte barocca, così distante dalla pittura tipica olandese, i cui soggetti privilegiati erano invece le scene di vita della nuova borghesia dei centri urbani”.Curata dal direttore della Galleria Sabauda di Torinocon la collaborazione di, la mostrasarà visitabile al Museo Palacio de la Condesa de Lebrija dal 4 aprile al 22 settembre.Leggi anche: