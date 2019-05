La National Gallery riunisce le “Poesie” di Tiziano

Tiziano (1488-1576), Il Ratto di Europa,1562. Oil on canvas, 178 x 205 cm (70 1/16 x 80 11/16 in.) © Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

- È il 1554 quando un Tiziano ormai maturo spedisce a Filippo II di Spagna la tela di, in occasione delle nozze del sovrano con Maria Tudor. Un dipinto carico di bellezza, sensualità e di un filo di pensosa malinconia che, dopo il grande successo della Danae Farnese, ripropone con qualche variazione il mito ovidiano della principessa sedotta da Zeus sotto le sembianze di una pioggia d’oro.È solo l’inizio: il re cattolicissimo ha intenzione di allestire un camerino con opere di contenuto erotico e Tiziano è senza dubbio il suo pittore preferito. Subito dopo arriverà, dove per “variare” rispetto alla vista frontale di Danae l’artista mostra “la contraria parte” della dea.“Non si trova uomo tanto acuto di vista e di giudizio che, vedendola, non la creda viva”, commenta lo scrittore veneziano Ludovico Dolce. Ma l’anziano maestro è già al lavoro su nuove, come lui stesso chiama i suoi quadri mitologici: oltre il connubio sensibile di luce e colore, le favole antiche sono spunti per una drammatica riflessione sulla vita umana.Per la prima volta dal 1704 ladi Londra riunisce la serie delle Poesie in un’unica mostra. Nella prossima primavera daldi Madrid, dalladi Apsley House, dall’di Boston arriveranno rispettivamente i quadri di Venere e Adone, Danae e il, cui si aggiungono, custodito nella collezione che il museo londinese condivide con le National Galleries of Scotland. Completa il corpus della mostra la, originariamente concepito come parte della serie, ma realizzato più tardi e mai spedito al re, oggi nelle raccolte di Trafalgar Square.Come nel titolo dell’esposizione, “Amore, morte, desiderio” si rincorrono in rappresentazioni che condensano le abilità pittoriche e. I colori densi e pastosi, pennellate rapide e abbozzate, passaggi estremamente morbidi e la quasi totale assenza del disegno sono le spie di quanto il maestro veneto sia in anticipo sui tempi.Tant’è vero che la serie delle Poesie ispirerà Rubens , per arrivare all’Ottocento die perfino all’Espressionismo diandrà in scena alla National Gallery di Londra