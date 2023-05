Cinque nuovi appuntamenti per FORMIDABILE BOCCIONI

Frame da Formidabile Boccioni | © ARTE.it

- Dopo Milano, Rovereto e Venezia il futurismo di Umberto Boccioni continua il suo tour con nuove tappe in Italia e all’estero.Il primo appuntamento è a Roma con la partecipazione di FORMIDABILE BOCCIONI alla rassegna Ritratti sul grande schermo organizzata dallain collaborazione con Fondazione Cinema per Roma e dedicata a personaggi visionari che, in epoche diverse, hanno cambiato il nostro sguardo sull’arte, sulla vita, sulla città, sul mondo in cui viviamo: Piero Bottoni, Nan Goldin, Franco Grillini, Frank O. Gehry e Umberto Boccioni. L’appuntamento romano è particolarmente significativo anche per il ruolo cruciale che il Museo nazionale delle arti del XXI secolo ha avuto in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma nella riapertura al pubblico di, la straordinaria casa d’artista del maestro di Boccioni Giacomo Balla in Via Oslavia a Roma.La proiezione del documentario prodotto da ARTE.it Originals in collaborazione con RAI Cultura avrà luogoe sarà accompagnata da una breve introduzione da parte di, responsabile del canale RAI 5 della Direzione RAI Cultura che assieme all’autore Piero Muscarà presenteranno FORMIDABILE BOCCIONI al pubblico presente in sala. Per accedere alla proiezione è previsto un biglietto di ingresso di 5 €.A seguire, da giovedi 8 a domenica 25 giugno 2023 ARTE.it Originals presenterà i documentari FORMIDABILE BOCCIONI epresso la, una sala che il museo romano dedica alla valorizzazione del linguaggio video ad accesso sempre gratuito per tutti i visitatori (il programma delle proiezioni si svolge a ciclo continuo negli orari di apertura del museo, 11 - 19).FORMIDABILE BOCCIONI verrà proiettatoin occasione di una una serata futurista organizzata in collaborazione con lapresso la sede del museo a Canonbury Square nel quartiere di Islington.La Estorick è una collezione tra le più importanti al mondo dedicata al futurismo che raccoglie opere dei più importanti protagonisti dell’avanguardia artistica fondata da Filippo Tommaso Marinetti tra cui quelle di Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo, Ardengo Soffici e Mario Sironi.La serata saràche presenterà il documentario al pubblico assieme all’autore Piero Muscarà. Per accedere alla proiezione è previsto un biglietto di ingresso di £ 10. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti:Gli appuntamenti proseguono anche nella cornice di due importanti festival, entrambi dedicati ad esplorare il tema del cinema e del documentario in relazione al mondo dell’arte e della cultura.FORMIDABILE BOCCIONI è stato nominatoche quest’anno giunge alla sua quarantesima edizione e che si svolgerà dal 14 al 20 giugno 2023 nel borgo veneto che diede i natali ad Eleonora Duse. Il documentario sarà proiettato venerdì 16 giugno alle 16.20 al Teatro Duse in Via Regina Cornaro, 3.Inoltre il film è stato selezionato per la decima edizione delche si terrà a partire dal 10 giugno 2023 al Beyond Baroque Literary Art Center di. Le date della proiezione non sono ancora state comunicate dagli organizzatori., completato nell’ottobre del 2022 e frutto di un lungo lavoro di ricerca dei due autori Zamparutti e Muscarà con il supporto alla regia di Franco Rado, la fotografia di Angelo Cricchi, l’art direction di Laura Bellucci e le musiche originali di Fabrizio Campanelli con i contributi di Roberto Piana, Antonio Pompa-Baldi e Oginoknaus (Corrado Bellucci, Francesco Landi e Giorgio Oroni), raccoglie le voci e le testimonianze di innumerevoli esperti quali lo scrittore e biografo di Boccioni Gino Agnese, il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne, lo storico, saggista e presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, della scrittrice Marella Caracciolo Chia e autrice del libro Una parentesi luminosa dedicato alla storia d’amore tra Umberto Boccioni e la principessa Vittoria Colonna, degli storici dell’arte Ester Coen e Niccolò D’Agati, dell’erede della Collezione Mattioli (oggi giunta al Museo del Novecento) Giacomo Rossi, della direttrice della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia Karole P. B. Vail e la partecipazione straordinaria di Romana Severini figlia dell’inseparabile amico di Umberto Boccioni e grande artista italiano Gino Severini.Anteprima- FORMIDABILE BOCCIONIAuditorium MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Via Guido Reni 4a - 00196 Romaper informazioni: https://www.maxxi.art/ - Tel +39.041041FORMIDABILE BOCCIONI e BALLA. IL SIGNORE DELLA LUCEVideogallery MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Via Guido Reni 4a, 00196 Romaper informazioni: https://www.maxxi.art/ - Tel +39.041041In concorso all’Teatro Duse, Via Regina Cornaro 3, 31011Asolo (TV)Per informazioni: https://asoloartfilmfestival.com/ - Tel. +39.041.5951918Anteprima- FORMIDABLE BOCCIONI (English edition)Estorick Collection, 39a Canonbury Square, London N1 2AN, (Tube station: Highbury & Islington)Per informazioni: https://www.estorickcollection.com | +44 20 7704 9522Anteprima- FORMIDABILE BOCCIONI (English edition)Fine Arts Film Festival, Beyond Baroque Literary Art Center, Venice CaliforniaPer informazioni: https://www.veniceica.org/fineartsfilmfestival •••Ufficio Stampa:Laura Belluccilaura@arte.itTel. +39 06 9933 6514