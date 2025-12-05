Ecco la Kore di Vulci, fanciulla greca tra gli Etruschi

La Kore di Vulci © Ministero della Cultura

- Si è svelato al pubblico questa mattina il volto della, rinvenuta nell’antica città etrusca durante recenti scavi. Della fanciulla (kore in greco) è giunta fino a noi solo la testa, un ritrovamento importantissimo: la scultura rappresenta infatti un rarissimo esempio di statuaria greca in Italia ed è una testimonianza fondamentale degli scambi intercorsi tra gli Etruschi e il mondo ellenico già in epoca arcaica.Giovane, elegante, adorna di un’elaborata acconciatura, la Kore di Vulci arriva con ogni probabilità dal laboratorio di uno scultore attico, dove è stata concepita agli inizi del V secolo a.C. Duemila e cinquecento anni dopo è riemersa per caso dal sottosuolo di Vulci, fiorente centro etrusco oggi nel territorio di Montalto di Castro (VT): il progetto multidisciplinare, promosso a partire dal 2020 dallein collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e la Fondazione Vulci, aveva infatti un altro obiettivo, ovvero indagare la struttura e lo sviluppo dell’antica città per ampliare le conoscenze sull’urbanistica etrusca. Riemersa all’interno di un tempio scoperto nel 2021, attualmente la Kore è in fase di restauro e analisi presso l’(ICR) di Roma: indagini scientifiche approfondite riveleranno presto i suoiimpiegate per realizzarla.“Siamo in presenza di uno dei rarissimi esemplari di scultura greca in Italia, non solo in Etruria, ma anche in Magna Grecia e in Sicilia”, ha spiegato, durante la presentazione di oggi nella Sala della Crociera del Ministero della Cultura: “Questi oggetti sono molto rari e aprono il campo a considerazioni e, in particolarein età tardo arcaica, ma anche sulla presenza di artisti greci in Etruria, come ci ricordano anche le fonti, in relazione soprattutto alle sculture e alle decorazioni templari”.MaE quali storie è in grado di raccontarci al momento la fanciulla di Vulci? La preziosa testa femminile appartiene a una tipologia tipica della scultura greca arcaica (VII-V secolo a.C.): statue di giovani donne in piedi, con una lunga tunica (chitone) e in posizione frontale, con fiori, frutti o vasi nelle mani, e, fisso e ieratico. Di solito scolpite in marmo - come nel nostro caso - a volte le kore erano dipinte con colori vivaci. La loro funzione era: erano oggetti di devozione religiosa, offerte votive per i santuari, monumenti funebri.La Kore di Vulci © Ministero della CulturaLa presenza di una kore a Vulci suggerisce che la città avessee che il suo porto fosse un nodo significativo nella rete degli scambi culturali e commerciali del Mediterraneo arcaico. Testimonia inoltre l’esistenza di una domanda e di un gusto per l’arte greca in una società capace di apprezzarla e di finanziarne l’importazione. In generale, ci parla di un mondo più connesso e interdipendente rispetto a quanto potremmo immaginare oggi, di, offrendo nuovi spunti di riflessione sui legami tra la Grecia e l’Italia preromana.“Il ritrovamento della testa di Kore di marmo tardo-arcaica a Vulci è un evento di straordinario rilievo sia per il valore artistico sia per le implicazioni che reca con sé”, ha detto: “Non è stato rinvenuto semplicemente un dono votivo di prestigio, ma una testimonianza concreta dei legami spirituali e dunque politico-civili che univano l'Etruria e il mondo greco. Si tratta di una scoperta archeologica che può modificare la nostra percezione del mondo come accadrebbe con una nuova legge scientifica. Rimodella la nostra rappresentazione della realtà dal punto di vista conoscitivo, simbolico e anche politico”.“Il Parco Archeologico Naturalistico di Vulci”, ha commentato, “è un'area straordinaria dove la bellezza del paesaggio e la profondità della storia si intrecciano in un dialogo continuo, capace ancora oggi di restituirci, quale quella etrusca. Attraverso la testa di Kore sarà possibile promuovere Vulci e il suo territorio a livello nazionale e internazionale. Un nuovo modo di valorizzare che va in un’unica direzione, quella di una strategia integrata che unisca ricerca archeologica, tutela del paesaggio, innovazione dei linguaggi espositivi, reti internazionali e partecipazione delle comunità locali”.