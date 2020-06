Metti una sera Banksy e Raffaello

Banksy, Jack and Jill (Police Kids), 2005

- Le porte del cinquecentescosi aprono su una delle figure più amate e più discusse degli anni Duemila:, lo street artist senza volto che - volente o no - ha conquistato i riflettori dell’arte globale. Se la sua identità resta blindata, inl’artista si svela attraversointrise di ironia e di mistero, di politica e di denuncia, capaci come poche di parlare al presente. L’appuntamento è a Roma dal prossimo 8 settembre e promette sorprese: a partire dall’insolito accostamento del writer di Bristol con, pittore di muri nella vicina“In mostra ci saranno i lavori realizzati tra il 2001 e il 2017 per il mondo del collezionismo: oli, carte, stampe, progetti per libri, copertine di vinili o cd come quelli dei Blur, amici dell’artista. E naturalmente le opere iconiche, come”, anticipa ad ARTE.it. “Esploreremo tutta la produzione di Banksy, esclusi i muri, perché crediamo il loro posto sia nelle strade e nelle città. Il collezionismo che si è creato intorno ai muri - pezzi staccati, porte rubate - è stato volutamente escluso dalla selezione. Ma per rendere la mostra veramente completa, sui muri di Banksy avremo delle bellissime proiezioni. La visita sarà accompagnata da un racconto di mostra pensato per noi da Angela Rafanelli, che coinvolgerà il visitatore con un dinamismo che ben si adatta all’artista”.Banksy, Happy Choppers, 2003. Screenprint on paper / serigrafia su carta, Brandler Galleries (Brentwood)“Tutte le opere che esporremo hanno ricevuto l’ok dalla Pest Control , l’unica società autorizzata a certificare l’autenticità dei lavori di Banksy. Perché in giro di opere non certificate ce ne sono molte”.“Banksy a Visual Protest sarebbe dovuta partire a marzo, in coincidenza con il cinquecentenario della morte di Raffaello. Al Chiostro del Bramante abbiamo la possibilità di ammirare il suo straordinario affresco delle Sibille - da poco restaurato - grazie a una grande finestra che dà sulla Basilica di Santa Maria della Pace. Siamo partiti dall’idea che quando nasce l’arte è sempre contemporanea: Raffaello fu un gigante del Rinascimento, ma anche un rivoluzionario rispetto alla sua epoca. Stessa cosa per Banksy oggi. La mostra innescherà un dialogo tra due innovatori che in tempi molto diversi hanno cambiato l’approccio all’arte”.Raffaello Sanzio, Sibille e Angeli, 1514. Basilica di Santa Maria della Pace, Roma. Sailko / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)“Probabilmente nulla, ha un grandissimo rispetto dei luoghi. Potrebbe lasciare un segno per il Chiostro del Bramante, non sul Chiostro del Bramante”.“Nonostante voglia risultare sconosciuto e e non ami essere musealizzato, Banksy è uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea. Un museo non può ignorarlo: è necessario fare il punto su di lui, perché rappresenta un importante fenomeno culturale. C’è chi sostiene che uno street artist non possa stare in un museo. Ma Banksy ha prodotto molte opere per il collezionismo ed è uno degli artisti più influenti della scena attuale. Noi lo abbiamo trattato al pari di Turner, di, inutile girarci intorno. Naturalmente ci aspettiamo che lui contesti la mostra come contesta tutto e tutti, è nel gioco dei ruoli e secondo me quello che Banksy in fondo vuole”.Banksy, CND Soldiers, 2005, Screenprint on paper, 70 x 50 cm. (© Artrust)“Piace perché è immediato, perché le opere hanno sempre almeno una doppia lettura: c’è la parte ironica, ma anche quella socialmente impegnata. Prendiamo Jack and Jill, per esempio. A prima vista sono solo due bambini allegri che corrono con un panierino in mano. Dopo un attimo ti accorgi che sono bardati con i giubbotti antiproiettile della polizia. Banksy di solito è associato a un pubblico giovanissimo, che noi ci aspettiamo di vedere al Chiostro del Bramante. Ma ormai rappresenta un artista e un fenomeno globale, che è riuscito a dire la sua perfino nei giorni del lockdown: tutti lo conoscono e anche gli adulti stanno iniziando ad apprezzarlo”.“Per il manifesto della mostra abbiamo scelto un’opera non troppo nota: se guardiamo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti col caso Floyd, l’immagine di Jack and Jill è davvero molto contemporanea”.Banksy, Jack and Jill (Police Kids), 2005. Screenprint on paper/ serigrafia su carta, Collezione privataOrganizzata da DART Chiostro del Bramante in collaborazione con 24Ore Cultura e ideata da Madeinart,è in programma a Roma dall’8 settembre 2020 all’11 aprile 2021, con ARTE.it come media partner.