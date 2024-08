Riti e suoni del Messico antico si raccontano alle Scuderie del Quirinale

Fischietto, volto Whistle with a face Cultura di Tlatilco, Altopiano Centrale, periodo preclassico (2500 a.C. – 200 d.C.)

- Il suono del Messico antico riecheggia nelle sale delle Scuderie del Quirinale. Accade grazie a una mostra che fino al 15 settembre accoglie una serie di reperti associati al suono nelle civiltà dell’America latina preispanica.Oltre 150 opere arricchiscono la prima rassegna dedicata agli strumenti e ai rituali sonori del Messico antico intitolata TLAPITZALLI Riti e suoni del Messico antico, a cura di Frida Montes de Oca Fiol.Nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura italiano e il Ministero della Cultura del Messico, promosso dall’ INAH, l’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico, in collaborazione con la Direzione Generale Musei del MIC, il percorso è stato concepito da un comitato scientifico multidisciplinare composto da musicologi, conservatori, archeologi, antropologi, etnologi e biologi. Per oltre due anni un gruppo di professionisti ha lavorato incessantemente alla ricerca di un unico elemento: il suono. Dagli scavi archeologici e dai loro studi complessivi sono emersi documenti e reperti associati al suono nelle civiltà dell’America latina preispanica. A raccontarlo restituendolo al pubblico di oggi sono 163 manufatti in prestito da venti musei del Messico, che hanno lo scopo di diffondere l’importanza e la peculiarità delle espressioni musicali preispaniche. A offrire il titolo alla mostra è il nome di uno strumento musicale, tlapitzalli, il flauto di Tezcatlipoca, una divinità precolombiana celebrata nel mese di maggio al termine della stagione secca.Fischietto doppio, statuetta uomo-animale Double whistle, man-animal figurine Cultura di Tlatilco, Altopiano Centrale, periodo preclassico (2500 a.C. – 200 d.C.), Museo Nacional de AntropologíaIn Mesoamerica l’origine del suono parte dal vento, una forza invisibile della natura. Secondo la mitologia, infatti, gli dei regalarono all’umanità l’arte della musica, e per i popoli mesoamericani, il concetto di “musica” includeva anche l'arte di cantare e danzare. L’elemento musicale - il cui scopo era anticamente quello di stabilire la comunicazione con le divinità - è pertanto presente nelle civiltà precolombiane in diversi ambiti quotidiani come la religione, la guerra, la caccia, la salute e le attività domestiche.Grazie agli studi archeomusicologici sono arrivati fino a noi alcuni elementi dell'estetica della musica preispanica, come una melodia eseguita contemporaneamente con versioni diverse, l’interferenza tra frequenze diverse, due o più ritmi simultanei o il rumore integrato al linguaggio musicale.Oltre a immagini, documenti, reperti e riproduzioni sonore in grado di trasportare il visitatore in un mondo antico, la mostra si arricchisce di apparati audio che, grazie alle registrazioni di alcuni brani interpretati per l’occasione, trasportano il pubblico delle Scuderie del Quirinale in un'esperienza immersiva unica, tra i suoni emessi dagli oggetti e strumenti musicali.L’esposizione rientra nelle celebrazioni del 150° anniversario dei rapporti diplomatici Italia – Messico.Locandina della mostra “TLAPITZALLI Riti e suoni del Messico anticoDurante tutto il periodo di apertura della mostra sarà straordinariamente visitabile anche la Terrazza delle Scuderie, affacciata sulla Piazza del Quirinale.