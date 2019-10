Sulla via Francigena archeologia e arte contemporanea in connessione grazie a Three Gates of in-perfection

Goldschmied&Chiari, Connessione Ph. © Angelo Cricchi

- Spina dorsale del Parco di Veio, la via Francigena, dove Goethe pose idealmente la nascita dell’idea di Europa, torna a vivere grazie alla sintesi perfetta tra archeologia e arte contemporanea.Quando sabatol’ Atlante di Davide Dormino, il Dialogo infinito di Giancarlo Neri e la Connessione di Goldschmied & Chiari saranno ufficialmente inaugurate attraverso una passeggiata pubblica che partirà dal Santuario della Madonna Sorbo per addentrarsi lungo il sentiero che conduce ai comuni di Formello e Campagnano di Roma, allora queste monumentali opere totemiche potranno davvero dare inizio al loro spirituale dialogo con il mondo.Lo spettatore potrà finalmente entrare in contatto con il genius loci, con l’altro da sé, schiudendo la porta del dialogo con l’infinito per trovare la dimensione interiore del proprio cammino.Già attraverso il video, presentato oggi alla stampa, relativo al making of di- il progetto di land art lungo la Via Francigena, primo classificato al bando della Regione Lazio Arte Sui Cammini - si assapora molto di questo intervento, che pone in una connessione straordinaria arte e paesaggio. E che ha richiesto impegno mentale, ma soprattutto fisico, specie in fase di trasporto delle opere sul posto. Come l’Atlante di Dormino realizzato con tonnellate di marmo di Carrara, concepito dall’artista mentre si trovava in una cava. «L’Atlante - spiega Dormino - è la prima vertebra, subito sotto la testa, che mette in connessione cranio e colonna vertebrale. Quegli enormi pilastri della cava di marmo assomigliavano all’atlante della montagna. È li che ho scelto il mio marmo. E così materiale e concetto dell’opera sono diventati un'unica cosa».L’opera di Dormino si trova poco distante dal Dialogo infinito di Giancarlo Neri che incorpora due sedie, forma con la quale l’artista gioca e lavora da una ventina di anni (ma non chiedetegli perché).«Le due sedie poste una di fronte all’altra – spiega Neri – simboleggiano la possibilità di un dialogo infinito, ma anche obbligato. Alludono a una presenza, ma anche a un’assenza, a un senso di attesa di chi è appena andato via o sta per arrivare».La panchina in legno di Goldschmied & Chiari , invece, con incisa a fuoco una frase di San Francesco, è, tra le tre, l’opera più “spirituale”. «Abbiamo scelto il legno – spiega Eleonora Chiari – perché è un materiale caldo che si fonde bene con il paesaggio».Marmo, acciaio, legno., dando vita allo straordinario incontro tra archeologia e arte contemporanea.«Questi artisti – ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, Michele Damiani, l’archeologo che ha effettuato i sopralluoghi prima del posizionamento delle opere – sono stati veri rabdomanti. Hanno svelato una vera archeologia del contemporaneo. Nell’area in cui sarebbe dovuta essere posta l’opera di Dormino figurava un tempio del I secolo a.C. connesso a una strada. Il tempio, col passare del tempo, si è trasformato nella gigantesca tomba di un ricco proprietario terriero che aveva voluto il tetto della sua sepoltura interamente in marmo. Il rinvenimento di alcune monete ci ha poi permesso di risalire alla datazione. Invece, nei pressi dell’opera di Goldschmied & Chiari, erano stati rinvenuti resti in legno appartenuti a un antico castello. Insomma è come se il territorio avesse restituito una serie di tracce creando un insieme di connessioni. Inoltre».A conclusione di questa giornata che precede la presentazione ufficiale - sabato 12 ottobre - delle opere nel luogo per il quale sono state concepite, il sorriso soddisfatto di Angelo Cricchi , che questo progetto lo ha scritto, curato, organizzato, e fortemente voluto (anche svolgendo un’ampia opera di documentazione fotografica racchiusa nel suo Epilogo, un racconto per immagini del making of) dice davvero tutto. «Non ho mai partecipato a un bando. Abbiamo incontrato diverse difficoltà di carattere burocratico, ma sono felice che alla fine le istituzioni ci abbiamo detto di sì. Dite sempre di sì agli artisti. Chissà, magari tra queste opere nasceranno amori, legami, o la gente si fermerà semplicemente a meditare».Il progetto, di cui ARTE.it è media partner, è promosso dalla Fondazione Allori con la direzione artistica dell’Associazione culturale Bianca, e vede Patrizia Paganin come project manager.«Si tratta del primo bando rivolto in Italia a singoli artisti e non ad associazioni - spiega Miriam Cipriani, direttore Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio -. Ed è oggi una grande soddisfazione raccogliere i risultati, a un anno dalla presentazione, di un progetto così sfidante».