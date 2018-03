La Fragilità della Bellezza: a Torino i tesori restaurati da Intesa Sanpaolo

Antoon Van Dyck, Ritratto di Caterina Balbi Durazzo (particolare), 1624. Palazzo Reale, Genova

, l’antica(V secolo a.C.) e il coloratissimo, giunto in Italia nel XVI secolo dal Brasile: è un’inedita galleria di capolavori la 18° edizione di, il programma di salvaguardia e valorizzazione che da quasi 30 annidedica al patrimonio artistico italiano.Atto finale di un vasto progetto di restauro portato avanti tra il 2016 e il 2017, fino al 16 settembre l’esposizioneschiude agli occhi dei visitatori dellaben: dal Piemonte alla Calabria, dal Veneto alla Sardegna, per un totale di 63 enti pubblici proprietari e4 enti di tutela (soprintendenze, poli museali e musei autonomi) coinvolti, oltre a 70 storici dell’arte e 200 tra restauratori e autori di analisi scientifiche.Un inno alla varietà del patrimonio del Belpaese, ma anche alla potenza evocativa di tesori che sono parte integrante dell’identità dei territori a cui appartengono, la cui fragilità materiale è occasione di una costante riscoperta attraverso tecniche sempre più evolute. “Se oggi è possibile andare più a fondo nelle puliture senza ‘svelare’ o ‘spellare’ un dipinto, è perché disponiamo di nuovi strumenti di guida. Un tempo non si andava oltre la radiografia e le fotografie ai raggi ultravioletti e infrarossi”, spiega i: per esempio, “nel caso di un capolavoro di, la piccola tavola con tre crocefissi della pinacoteca dell’, sembrava impossibile rimuovere l’ampia integrazione ottocentesca che occupava tutta la parte inferiore del dipinto. Finché laha permesso di guidare millimetro per millimetro la mano del restauratore (in questo caso una restauratrice) nell’attentissimo lavoro di demolizione dei ritocchi, fino a rinvenire la pittura originale, fortunatamente assai meglio conservata di quanto si fosse temuto”.Talvolta il restauro si trasforma in un’operazione di, come è successo per la Madonna con il Bambino di Jacopo Bellini che, liberata da vecchi residui di vernici posticce, è finalmente visibile nella trasparenza cromatica e nella nettezza del disegno coerenti con la personalità e con l’epoca del suo autore. Senza contare le sfide imprevedibili di tecniche e materiali insoliti, impiegati nella realizzazione di oggetti preziosissimi ma originariamente non concepiti per durare, come i disegni preparatori o i manufatti di interesse demoantropologico.I quadri, le sculture, gli arazzi, i mosaici, gli affreschi, le oreficerie e i reperti archeologici presentati in mostra coprono un arco cronologico di quasi 40 secoli, spaziando dalle pitture murali della, provenienti dal, alle opere novecentesche die Cy Twombly. Accanto ai mosaici di Aquileia, al seicentesco Clavicembalo dipinto del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, ai gioielli dell’Abruzzo colpiti dai recenti terremoti, è possibile ammirare opere celeberrime, ma anche raffinati capolavori finora poco studiati, come il monumentalePer finire con dipinti che non hanno bisogno di presentazioni: il, della, il, del, il San Daniele nella Fossa dei Leoni di Pietro da Cortona, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, fino al Mercato nuovo di Dresda visto dallo Jüdenof di, unica opera proveniente da un museo estero, la Gemäldegalerie di Dresda.È ancora in corso, invece, il restauro di un gioiello come ladidel, la cui fragilità deriva proprio dal fatto di essere ancora sorprendentemente integra nonostante gli oltre sei secoli di vita: in questo contesto il lavoro di recupero risulta particolarmente delicato, poiché ogni elemento che possa turbarne la perfezione risulterebbe inaccettabilmente invasivo.Nel frattempo, Intesa Sanpaolo mette in cantiere un nuovo progetto. Sempre nell’ambito di “Restituzioni”, il 28 e il 29 maggio l’Istituto sosterrà il, che per iniziativa deldi Torino, dellae deiporterà nel capoluogo piemontese studiosi provenienti da tutto il mondo per affrontare il tema della fragilità del patrimonio culturale.