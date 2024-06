Panorama con la Basilica di Aquileia | Foto: © N.Oleotto | Courtesy Fondazione Aquileia

- Tre giorni all’insegna dell’archeologia e dell’immenso patrimonio storico-architettonico, tra aperture straordinarie dei cantieri di scavo, passeggiate, laboratori per bambini, musica, visite guidate.Ad Aquileia tutto è pronto per il fine settimana che accoglierà le Giornate Europee dell’Archeologia 2024, un intenso programma di attività realizzato grazie alla sinergica collaborazione tra Fondazione Aquileia, Comune di Aquileia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia – Museo archeologico nazionale di Aquileia, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, PromoTurismoFVG, Università di Padova, di Trieste, di Udine, di Venezia, di Verona, Pro Loco Aquileia, Associazione Nazionale per Aquileia, Fondazione Radio Magica, Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.il pubblico avrà l’opportunità di osservare ancora più da vicino le meraviglie della grande città romana che, grazie alla sua posizione di confine, è stata avamposto militare e crocevia di commerci, popoli, merci, lingue e culture. Incarnando il più completo esempio di città romana oggi esistente nel bacino del Mediterraneo, Aquileia è un tesoro straordinario riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, concentrato in un’area facilmente fruibile, ricchissima di testimonianze che spaziano dagli splendori dell’Impero all’epoca paleocristiana e medievale.Aquileia, Basilica Patriarcale. Foto G. BaronchelliLa maratona archeologica alla scoperta della perla friulana avrà iniziocon la visita all’idrovora Ca’ Viola, esempio di archeologia industriale realizzato nel 1932 e ancora oggi funzionante. (La visita, a ingresso gratuito, avverrà su prenotazione obbligatoria, entro e non oltre mercoledì 12 giugno scrivendo a s.adduca@bonificafriulana.it).Si prosegue,, con l’ai cantieri di scavo quando Aquileia spalancherà il suo misterioso ventre. In compagnia degli archeologi e dei restauratori della Fondazione Aquileia e delle Università i visitatori avranno la rara opportunità di conoscere le nuove scoperte, ammirare i reperti emersi nelle ultime campagne di scavo, scoprire le storie e i costumi di Aquileia antica. La passeggiata, alla quale si potrà accedere senza prenotazione, coinvolgerà il Foro, il Decumano per snodarsi a zig zag lungo le Mura e raggiungere le Grandi Terme, il Teatro romano, l’antico Porto Fluviale, la sponda orientale del Porto Fluviale, la Domus dei Putti Danzanti e gli antichi mercati (Fondo Pasqualis), la Domus di Tito Macro e le Domus romane (Fondo CAL).Alle 10.30 è invece in programma lain compagnia della direttrice Marta Novello. La visita è gratuita, mentre si applica la consueta tariffa per l’ingresso al museo. La prenotazione è obbligatoria al numero 0431 91016 o all'indirizzo museoaquileiaeventi@cultura.gov.it.Museo Archeologico di Aquileia | Courtesy of Fondazione AquileiaPer vivere invece la gloria e gli antichi fasti di quella che fu una delle capitali dell’Impero basta partecipare alla passeggiata lungo il suggestivo percorso tra le testimonianze di uno dei siti archeologici più importanti d’Italia, dal foro romano fino all’immensa basilica patriarcale. La visita guidata intitolata, in programmaalle 10.30, sarà a cura di PromoTurismoFVG. Per informazioni e prenotazioni +39 0431 919491 - info.aquileia@promoturismo.fvg.it.Sempre il 15 giugno nell’area archeologica degli antichi mercati del Fondo Pasqualis (in via dei Patriarchi) verrà inaugurato il nuovo forno di raffreddamento che permetterà di effettuare una serie di dimostrazioni di lavorazione del vetro con il forno vetrario a legna ispirato alle antiche strutture romane. L’iniziativa, a ingresso gratuito e senza prenotazione, è a cura della Fondazione Aquileia in collaborazione con l'Associazione Nazionale per Aquileia APS e Pro Loco Aquileia.Le giornate Europee dell’Archeologia 2024 coinvolgeranno anche i piccoli appassionati. Alle 15 unaa cura della Fondazione Aquileia, in collaborazione con Radio Magica, guiderà i più piccoli, d’età compresa tra i cinque e i nove anni, verso la domus di un ricco mercante. Nei pressi della Domus di Tito Macro i piccoli ospiti potranno intrattenersi in un originale dialogo con il padrone di casa, un personaggio del passato che ha reso eterna la memoria della città. Muniti di “passaporto parlante”, i partecipanti saranno accompagnati anche da una guida turistica. (Prenotazione obbligatoria +39 375 6562461 - didattica@discoveraquileia.com).La Domus di Tito Macro | Foto: © A. Buldrin | Courtesy Fondazione AquileiaPer gli adulti,, è invece in programma una, tra i luoghi più suggestivi di Aquileia. Come si presentava l’architettura delle case aquileiesi e come si viveva la quotidianità tra le mura domestiche? A queste (e ad altre) domande risponderanno le guide nel corso di questa imperdibile esperienza. Per informazioni e prenotazioni basta contattare l’InfoPoint PromoTurismoFVG al numero +39 0431 919491 o scrivere a info.aquileia@promoturismo.fvg.it.Dalle 16.30 alle 19 un’apertura straordinaria a cura dell’Associazione Nazionale per Aquileia APSSoprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del FVG, a ingresso libero e senza prenotazione, consentirà di visitare la casa del canonico Gian Domenico Bertoli con i suoi affreschi medievali.Casa Bertoli, Aquileia | © Fondazione AquileiaLa seconda giornata dedicata all’Archeologia si concluderà alle 18 con una camminata, gratuita e senza prenotazione, in compagnia della storica Elena Menon. Il percorso, che avrà inizio a Piazza Capitolo (sotto la statua della Lupa) toccherà i luoghi più rappresentativi del Novecento ad Aquileia, a partire dal percorso e dalle vicende legate al Milite Ignoto, dalla Basilica al Cimitero degli Eroi fino ad arrivare alla Stazione.“Piazza 900” è il titolo del progetto ideato dall’Associazione Bottega Errante con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, della Pro Loco di Aquileia.Domenica 16 giugno alle 11 sarà infine possibile partecipare a una nuova passeggiata tra le testimonianze di uno dei siti archeologici più importanti d’Italia, dal foro romano fino all’immensa basilica patriarcale (Per informazioni e prenotazioni contattare InfoPoint PromoTurismoFVG: +39 0431 919491 – info.aquileia@promoturismo.fvg.it).