A Conversano il sogno d'amore di Chagall in oltre cento opere

Marc Chagall, Le Coq Violet

- L’amore per la religione, ma anche per l’arte, per la patria, per la propria moglie e il mondo delle favole è il filo che lega le oltre cento opere di Marc Chagall, in arrivo per la prima volta in Puglia.Sarà il Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano ad ospitare,la mostra Chagall. Sogno d’amore, un percorso prodotto e organizzato da Arthemisia, a cura di Dolores Duràn Ucàr, che ripercorre la vita e l’opera del pittore del sogno e della fantasia creatrice.Marc Chagall, Bouquet de fleurs sur fond rougeCon il suo stile onirico e la vita tormentata, l’artista ebreo, esule dalla sua patria proprio per il credo religioso, attivamente coinvolto nella Rivoluzione Russa e fondatore di un’accademia d’arte nella propria terra fortemente contestata dal Governo, sbarca in Puglia con un ricco corpus di dipinti, disegni, incisioni, acquerelli. Un nucleo di lavori rari, certificati e autorizzati dalla Fondation Chagall, prestati da collezioni private e capaci di ripercorrere la traiettoria artistica del pittore, dal 1925 alla morte.In questo viaggio dal forte impatto emotivo, il pubblico entrerà in contatto con un universo intriso di sogni dai colori vivaci, ma anche di stupore e meraviglia, in cui coesistono fiabe e poesia, ricordi d’infanzia, religione ed esodo, paesaggi popolati da personaggi reali e immaginari che si affollano nella fantasia dell’artista. Ad arricchire la mostra che abbraccerà, tra le chicche già preannunciate, Bouquet de fleurs sur fond rouge, Le Coq Violet, La cruche aux fleurs, ci saranno video, approfondimenti didattici ed elementi immersivi.Marc Chagall, La cruche aux fleurs, Olio su tela, 49.5 x 69.8 cm