Dalla Tahiti di Gauguin al MAXXI l'Aquila in anteprima: la settimana in tv su Rai, Sky e Netflix

Una scena tratta dal film Gauguin a Tahiti. Il paradiso perduto | Courtesy of Nexo Digital

I musei sono chiusi, ma niente paura: i palinsesti televisivi di novembre sono pronti a coccolare gli art lover con storie, approfondimenti e anteprime da non perdere. Scopriamoli insieme.Sono davvero tante le prospettive da cui raccontare l’arte: questa settimana Rai 5 ce ne offre un saggio con approfondimenti sui grandi maestri del passato, ritratti di imperdibili figure del contemporaneo, viaggi tra i sentimenti e i luoghi della creatività., per esempio, rende omaggio a uno dei più apprezzati scultori e pittori italiani del Novecento (in onda martedì 10 novembre alle 18.40). A un anno dalla scomparsa dell’artista, il documentario ne esplora l’opera attraverso la sua stessa voce. Insieme a una lunga intervista a Spalletti, ascoltiamo i contributi di chi ne ha condiviso il percorso sullo sfondo del paesino abruzzese di Spoltore dove il pittore aveva scelto di vivere, innamorato di un cielo azzurro come molte delle sue opere.Mercoledì 11 alle 19.20 ci spostiamo invece nella Francia degli Impressionisti per un’incursione nella pittura innovativa di Edgar Degas, alla scoperta dei rapporti del pittore delle ballerine con una società in piena metamorfosi ().Edgar Degas, Donna nella vasca. Degas. Il corpo nudoEstasi, curiosità, ribellione, follia sono alcune delle. A ciascuna di esse è dedicata una puntata di, il programma prodotto in Spagna al via su Rai 5 venerdì 13 alle 20. Subito dopo, spazio a un nuovo episodio di, che presenta in anteprima. Se l’emergenza Covid ha posticipato l’inaugurazione del museo, grazie al documentario targato Rai Cultura penetriamo nello storico Palazzo Ardighelli, restaurato per ospitarlo, e riscopriamo il rapporto del capoluogo abruzzese con l’arte, da Joseph Beuys a Carmelo Bene.E per chi ama viaggiare con la mente, per tutta la settimana la serieci guida alla scoperta di autentici tesori sparsi per il mondo: nell’itinerario, San Pietroburgo, Barcellona, Lisbona e Baku.MAXXI L'Aquila, Palazzo Ardighelli I Courtesy MAXXISono davvero tante le ispirazioni che si affacciano dal palinsesto di Sky Arte HD questa settimana. Si comincia stasera alle 19.40 con, in una visita esclusiva al Van Gogh Museum di Amsterdam, per andare avanti domani, martedì 10 ottobre, alle 18.30 con, alla scoperta delle suggestioni romantiche ed esotiche del pittore ottocentesco. La stagione artistica a cavallo tra il XIX e il XX secolo è in assoluto una delle più ricche ed elettrizzanti: la scopriamo nelle sue diverse sfumature in due puntate di, dedicate rispettivamente ae a Gauguin (in onda martedì a partire dalle 20.10). A seguire il docufilm(alle 23) individua nella passione del genio olandese per le stampe arrivate dall’Oriente una nuova chiave per leggerne l’opera.Altri due importantici aspettano in tv nei prossimi sette giorni. Mercoledì 11 alle 18.30ci accompagnerà nel rifugio tropicale del pittore ottocentesco con la voce narrante di, per ascoltarne la storia dai discendenti di chi lo ha conosciuto personalmente. Sabato 14 alle 17, invece,ci trasporterà nel fiabesco giardino di Giverny per guardare da vicino l’ossessione del maestro impressionista per i fiori lacustri resi celebri dalle sue grandi tele.Le Ninfee di Monet. Un Incantesimo di Acqua e Luce, La Grande Arte al Cinema | © Ballandi Arts & Nexo DigitalPreferite il contemporaneo? Nessun problema. La tarda serata di oggi, lunedì 9 novembre, è dedicata a una delle menti più interessanti e poliedriche del cinema e dell’arte dei nostri giorni:, protagonista della programmazione di Sky Arte HD a partire dalle 23. Domani, martedì 10 novembre, tocca alla passione fuori dalle righe tra la pittricee il rivoluzionario fotografo), mentre giovedì 12 avremo l’opportunità esclusiva di entrare in prima tv(20.40) e venerdì 13 scopriremo il maestro dell’Arte PoveraDa non perdere giovedì 12 un nuovo episodio inedito della serie: collezioni preziose dialogano con i magnifici palazzi che le ospitano, dando vita a percorsi ricchi di identità e significato. Nella puntata di questa settimana siamo a Venezia per scoprire i tesori die dellaE gli old masters che fine hanno fatto? C’è spazio anche per loro. Dopoin onda giovedì alle 23, la settimana di Sky Arte chiude in bellezza con, il docufilm che Phil Grabsky dedicato alla grande mostra andata in scena a Londra nel 2011 (domenica 15 alle 11.10).Venezia, Museo di Palazzo Grimani, Tribuna | Courtesy of Ministero per i beni le attività culturali - Polo museale del Veneto | Foto: Matteo De FinaAll’età di 63 anni Gilbert Garcin era un semplice pensionato, ex venditore di lampade a Marsiglia. Ma la sua passione per la fotografia era destinata a trasformarsi in arte. A meno di un anno dalla sua scomparsa, suun documentario di Ralf Kampfe ci racconta come il fotografo francese sia stato capace di sorprendere il pubblico internazionale con la sua abilità di narratore, con).Sempre su Arte tvci mostra quanto la storia dell’arte abbia sottovalutato l’apporto delle donne: figure di primo piano a cui oggi mostre e musei dedicano una nuova attenzione, che conosceremo da vicino in un gustoso racconto di 53 minuti. Il documentarioesplora invece un periodo cruciale nella carriera del maestro della luce, in fuga da Roma dopo la condanna per omicidio. Nell’isola al centro del Mediterraneo scopriremo la genesi della celebre Decollazione di San Giovanni Battista e di altri capolavori.Gilbert Garcin. Tutto può succedere I © Gilbert GarcinSu Netflix, infine, la seriepresenta le menti più innovative del contemporaneo in sei documentari. Bioarchitettura, abiti, grafica, prodotti digitali, giocattoli sono al centro del lavoro di artisti e progettisti come Olafur Eliasson, Neri Oxman, Ruth Carter, Cas Holman, Ian Spalter e Jonathan Hoefler. In un avventuroso viaggio all’insegna della sperimentazione, scopriremo quanto contano gli oggetti nelle nostre vite.