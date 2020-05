In arrivo i Kid Pass Days, la maratona d'arte a misura di bambino in oltre 70 musei

Città fantastiche, Museo del Novecento, Milano

Tra le sale del MAXXI trasformate in un acquario per un inedito viaggio subacqueo tra gli “abissi” del museo, ma anche tra le stanze cinquecentesche diche risuonano della favola di Amore e Psiche, l’arte si fa a misura di bambino, grazie alla nuova edizione online dei Kid Pass Days La pandemia insomma non ferma l’arte che trasferisce online “il più grande programma di edutainment d’Italia".Sarà come viaggiare, contemporaneamente, e da Nord a Sud, tra, tra musei, parchi archeologici, castelli, planetari, fruibili per l’occasione grazie ai tanti appuntamenti in diretta streaming e sui social, attraverso smartphone, tablet, pc e smart Tv.Tre aree tematiche suddivise in base a gusti ed età - Piccoli Artisti, I love History, A tutta Scienza - invitano ad esplorare nuove attività che avvicinano alla cultura, alla tecnologia, all’arte.Disegnare con le stelle, Museo di Scienze Planetarie a Pratola proposta, che coinvolge tutte e tre le aree tematiche, spazia dalle iniziative a porte chiuse dellaal, dai racconti dall’Africa alalIlpropone invece un viaggio in Giappone per imparare le tecniche di realizzazione di un dipinto in stile nipponico, mentre, lalancia il progetto Dal dipinto alla carta: un fiore per te, per realizzare un’opera floreale ispirata all’arte. Negli spazi dellai piccoli saranno invece catapultati nel fantasioso mondo in scatola dell’artista Joseph Cornell.Per imparare a costruire piccoli “villaggi di carta” ispirati alle Crystal Cities dell’illustratore Rob Dunlavey basterà seguire le iniziative promosse dalin occasione deisi andrà a caccia di tesori tra le sale di, immergendosi nele nell’ Acquario , mentre prendendo in mano ago e filo e seguendo i consigli del, i più piccoli potranno imparare a cucire un taccuino da disegno, simile a quello del grande maestro del marmo.Costruisci e gioca con le illusioni ottiche del precinema, Museo Nazionale del Cinema, Torino, l’imminente riapertura della mostra dedicata alsarà l’occasione per raccontare ai piccoli visitatori una fiaba rinascimentale legata al celebre capolavoro.La maratona con l’arte online prosegue dal Nord al Centro.ilsi trasformerà in un acquario, per un inedito viaggio subacqueo tra gli abissi del museo, mentre, esorta i piccoli protagonisti a raccontarsi con storie animate.Nel celebrare Gianni Rodari, a cento anni dalla nascita, ildedica, infine, un omaggio al poeta delle favole attraverso un viaggio nell’area archeologica dell’Akrai e tra i mosaici di Villa Tellaro.Il programma dettagliato degli appuntamenti con i musei che aderiscono all’iniziativa dei Kid Pass Days , promossa dall'Associazione Kid Pass Culture in collaborazione con Kid Pass, è disponibile sulCaccia al tesoro, Museo Canova, Possagno