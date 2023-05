L'Agenda dell'Arte - In libreria

Alfabeto umano da le Heures de Charles d'Angoulême di Robinet Testard, XV secolo

, Bibliothèque nationale de France in Paris

Incredibile ma vero: la luna che brilla al centro della Notte stellata di Van Gogh deve il suo splendore a un allevamento di mucche nutrite con foglie di mango. L’azzurro della Grande Onda di Hokusai, invece, ha origine nelle ricerche di un alchimista seicentesco nato nel castello di Frankenstein. E il blu oltremare del grembiule della Lattaia di Vermeer è lo stesso ritrovato nelle grotte di Bamiyan, in Afghanistan, dipinte nel VI secolo dai seguaci di Zoroastro. Sono solo alcune delle sorprese contenute nell’ultimo libro di Kelly Grovier, studioso del colore da oltre vent’anni e divulgatore di BBC Culture, che svela i segreti dei pigmenti alla base di alcuni celebri capolavori. Inventati da uomini delle caverne nell’Età della Pietra o da maghi medievali, da scaltri ciarlatani o da scienziati rigorosi, i colori raccontano una storia dell’arte parallela che scorre alle radici del linguaggio pittorico.Kelly Grovier, L’arte del colore. 24 Ore CulturaCritica d’arte e giornalista, dal 2009 Tiziana Ferrari è stata la prima curatrice delle collezioni del Senato italiano. In questo libro racconta la parabola di un’impresa in anticipo sui tempi: censire le opere d’arte custodite e celate nei palazzi della politica, creando un archivio scientifico dei pezzi acquisiti dal Senato dall’Ottocento ai nostri giorni. Come in un mistery avvincente, l’autrice svela una storia fatta di intrighi e colpi di scena, coniugando al rigore del saggio scientifico uno stile fluido e narrativo. Una storia di entusiasmo e di determinazione, che l’ha vista scontrarsi, a volte in totale solitudine, con i gangli di alcuni ambienti governativi. Aprendo uno spiraglio oltre le porte dei palazzi del potere, Ferrari si inserisce in un dibattito molto attuale: quello che investe la valorizzazione moderna di uno spaccato dell’arte celato al grande pubblico - opere segrete, testimoni silenti della nostra storia nazionale - indicando un metodo efficiente per la gestione dei beni culturali.Tiziana Ferrari, L’arte nelle istituzioni. Opere ritrovate nei palazzi del potere. SkiraUna villetta in vendita a prezzo trattabile, a causa delle macchie persistenti lasciate dal precedente inquilino, lanciatore di colore. O una casa giapponese sul mare dove trascorrere serenamente le vacanze, non fosse per un’onda in pericoloso avvicinamento. O ancora un esclusivo covone monolocale in un campo della Provenza. E per finire, una non-casa volante in quartiere dove è sempre notte e il cielo perennemente azzurro. Docente di arte e talentuosa illustratrice, Ericavale Morello simula il catalogo di una singolare agenzia immobiliare, accompagnando il pubblico in 25 case appartenute ad altrettanti artisti celebri. Testi ironici e arguti, tavole variopinte e ricche di dettagli invitano a sfogliarlo per indovinare a chi appartengono gli immobili in vendita - molti dei quali sono realmente visitabili come case-museo - attraverso gli accurati riferimenti disseminati qua e là. Alla fine dell’albo troveremo la “chiave” di ogni dimora, ovvero le soluzioni, accompagnate dal profilo di ciascun proprietario. Un libro originale e divertente per grandi e bambini dagli 8 anni in su edito da Camelozampa, che dal 2011 seleziona libri di qualità valorizzando autori e illustratori italiani (vincitrice del BOP 2020 Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year per l’Europa).Ericavale Morello, Vendesi casa d’artista, Camelozampa