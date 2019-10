L'Ermitage sbarca al cinema con Toni Servillo

Galleria dei Canova, Palazzo d'Inverno © San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage. Courtesy Nexo Digital

Era il 1764 quando Caterina la Grande acquistò a Berlino le prime opere da cui sarebbe nata la collezione dell'Ermitage.Nelle grandiose architetture affacciate sulla Neva è possibile rivivere il cammino della grande arte europea da, da, da, fino aOra l'Ermitage è pronto a conquistare il grande schermo, grazie all'ultimo documentario di, in anteprimae poi nei cinema di tutto il mondo. Diretto dasu soggetto di, che firma anche la sceneggiatura insieme aè frutto di collaborazioni prestigiose: in primis quella del museo russo con il suo direttore, cui si affiancano il patrocinio di, il sostegno di, le partnership die diA guidare gli spettatori in un viaggio che si preannuncia ricco ed emozionante sarà la voce di, che abbiamo già visto all'opera in Hitler contro Picasso e gli altri . Con la colonna sonora di, nuovo talento della musica russa, e l'elettronica ambientale del sound designer, le vicende dei tesori dell'Ermitage si intrecciano alla storia di un grande paese e di una città magica. I bellissimi palazzi progettati da architetti italiani, le suggestioni letterarie di Pushkin e Gogol, Dostoevskij e Nabokov, le atmosfere del balletto e del cinema, i suoni dei grandi compositori russi vanno a comporre il complesso mosaico dell'identità di San Pietroburgo, metropoli giovane eppure fin dalle origini protagonista della storia.Dagli zar Pietro il Grande e Caterina a Napoleone, dalla Rivoluzione del 1917 ai giorni nostri, la marcia della storia riecheggia nelle strade, nei monumenti cittadini e negli splendidi interni dell'Ermitage. Immagini spettacolari e testimoni d'eccezione sono pronti a narrarla dall'interno, con lo sguardo su una delle più grandi collezioni esistenti al mondo. Tra i contributi che arricchiranno il documentario di La Grande Arte al Cinema , le voci dei direttori dell'Ermitage Michail Piotrovskij e della National Gallery di Londra Gabriele Finaldi, i commenti di curatori, scrittori e storici dell'arte, ma anche le insolite prospettive dei roofers, giovani fotografi e videomaker che si arrampicano sui tetti di San Pietroburgo alla ricerca di scorci mozzafiato.