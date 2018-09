L’Officina della Scultura: atelier aperti in Lombardia

L'Officina della Scultura, casa studio di Piero Cattaneo

Regno appartato della creatività, misteriosa fabbrica di forme, laboratorio alchemico dove la materia si trasforma: tra gli studi d’artista quello dello scultore è forse quello che più affascina e incuriosisce per la varietà di tecniche, procedimenti, materiali usati nel dar vita a oggetti dalla forte presenza.Da quest’autunno la scultura non ha più segreti. Tra Bergamo e Milano, un programma di workshop e visite guidate gratuite apre al pubblico selezionati atelier d’artista.In compagnia di esperti e storici dell’arte i visitatori potranno toccare e osservare da vicino bozzetti e opere finite, scambiare idee con gli artisti, comprendere le peculiarità dei materiali, seguire le fasi di lavorazione, entrare nella poetica di lavori differenti per tecnica, approccio e stile.A cura dell’Associazione Piero Cattaneo, per questa prima edizionearticola il suo itinerario in tre tappe.aprirà le porte dello studio di(1929-2003) a Bergamo, per ripercorrere attraverso una varietà di opere la sua carriera segnata dall’anelito all’astrazione e dalla sperimentazione sui materiali: terracotta, vetro policromo, cemento e infine il bronzo, la materia favorita, brulicante di rilievi o levigata come uno specchio.Perci spostiamo invece a Bollate (Milano) da(1939), scultore e performer esponente dell’arte comportamentale, che il critico Pierre Restany ha definito “l’ultimo sciamano”. Qui le qualità materiche di legno, metalli, polveri e tessuti incontrano l’energia di elementi primigeni come l’acqua, il fuoco e il vento, per poi realizzarsi in performance sonore che coniugano scultura e azione corporea.(Seriate, Bergamo) ci introduce nell’atelier di(1930) alla scoperta di enormi figure umane protese verso il cielo o schiacciate da pesi immani. Gesso, legno, plastilina, polistirolo sono i mezzi usati dall’artista nei suoi giochi tra pieni e vuoti, superfici lisce e preziosamente lavorate.In futuro il progetto L’Officina della Scultura si estenderà sul territorio regionale con la mappatura dei laboratori esistenti e laGli atelier selezionati quest’anno saranno aperti al pubblicosu prenotazione, in appuntamenti pensati per visitatori adulti e scolaresche secondo un calendario consultabile a questo link