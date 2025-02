La settimana dell’arte in tv, da Caravaggio alla Battaglia di Pavia

Inseguendo Caravaggio. Nei suoi luoghi e nei suoi quadri. Copertina del libro di Vania Colasanti, Baldini e Castoldi Editore I Courtesy Rai Cultura

Cosa dicono ancora, a distanza di quattro secoli, i dipinti di Caravaggio? La giornalistaindaga sull’argomento nel libro Inseguendo. A pochi giorni dall’inaugurazione dell’attesa mostra Caravaggio 2025 (dal 7 marzo alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica Barberini e Corsini di Roma), lo scopriremo nel programma, in onda lunedì 24 febbraio alle 19.25 su Rai 5, in una conversazione tra l’autrice e il conduttore Pino Strabioli.La settimana su Rai 5 prosegue con Felice Casorati, maestro del Novecento italiano e protagonista di un’altra grande mostra (fino al 29 giugno a Milano, Palazzo Reale). L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio alle 15 con il documentarioper sé di Emanuela Avallone e Linda Tugnoli, un viaggio nei luoghi e nell’esperienza dell’artista - dalla casa atelier di via Mazzini, a Torino, città da cui Casorati fu incantato, allo studio di Pavarolo, sulle verdi colline del Piemonte. A raccontare il protagonista del Realismo Magico saranno la storica dell’arte Giorgina Bertolino, curatrice dell’esposizione milanese e autrice del catalogo generale delle opere del maestro, ma anche le nipoti Giulia, Chiara e Natalia Casorati e contributi d’eccezione come quello di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, che ci restituiranno il ritratto di un artista poliedrico e del contesto in cui operò.Da lunedì a venerdì Rai 5 dedica agli appassionati d’arte le puntate di, con i maestri del Novecento catturati dai video originali delle Teche Rai, e di, un sorprendente viaggio su due ruote tra le meraviglie del Bel Paese, da Matera alla Val d’Aosta, passando per Mantova, Lucca, Perugia.In prima visione tv, un evento che ha segnato la storia dell’Europa: Sky Arte ci invita a riviverlo nel documentario in tre puntate, scritto da Didi Gnocchi e Arianna Marelli per la regia di Valeria Parisi. Lunedì 24 febbraio alle 21.15, a 500 anni esatti dal clamoroso scontro tra l’imperatore Carlo V e il re di Francia Francesco I, saràa condurre il pubblico tra i meandri della storia, con le testimonianze dei discendenti di combattenti schierati su fronti opposti: Alonso Pita da Veiga, cavaliere spagnolo nell'esercito imperiale, ed Étienne Cortoys d'Arcollières, guardia del corpo del re di Francia. Rari documenti d’archivio e tracce ancora visibili nel tessuto urbano di Pavia arricchiscono la narrazione, accanto a preziose opere d’arte come la celebre serie dei, straordinario racconto per immagini tessuto nelle Fiandre solo pochi anni dopo la battaglia.Artisti immortali e luoghi dal fascino senza tempo sono al centro della settimana di Sky Arte a partire da martedì 25 febbraio, con il ritorno del docufilm(21.15). Giovedì 27, invece, ci attende una lunga serata dedicata a uno dei giganti del Rinascimento italiano: si comincia alle 21.15 con il film, narrato da, per proseguire con il documentario, per riscoprire la rocambolesca storia di un dipinto famosissimo (22.45).Venerdì 28 vedremo in tv il primo episodio della docuserie(21.15), racconto della fulminante carriera del compositore. Sabato Sky Arte inaugura il mese di marzo con una serata interamente incentrata sulla moda: in onda il documentario(20.05) e due episodi della miniserie(dalle 21.15), seguiti da Donyale Luna: Supermodel (23.15).Da lunedì a venerdì, infine, la serieci terrà compagnia tutte le mattine (dalle 10.45 circa) con i ritratti dei più celebri pittori italiani.