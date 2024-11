La settimana dell’arte in tv, da Goya ai segreti dei colori

Francisco de Goya, La Maja Vestida, 1800-1807. Museo Nacional del Prado, Madrid © Archivio fotografico. Museo Nazionale del Prado. Madrid

Torna su Rai 5 la serie, sei puntate per raccontare i pigmenti che danno colore alle cose: sostanze rare e misteriose, che quasi sempre l’uomo ha scoperto per caso, perché la natura si tiene stretti i suoi segreti. Per i colori si sono combattute guerre, come per il rosso cocciniglia, che al tempo dei conquistadores valeva quanto l’argento delle miniere del Nuovo Mondo, e intere economie sono fiorite e crollate, come è accaduto per l’industria medievale del guado. Rosso, blu, giallo, verde, bianco e nero sono al centro degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre alle 11.30, ciascuno con un affascinante repertorio di storie e curiosità.Cappella degli Scrovegni, interno, veduta verso il presbiterio con i dipinti di GiottoIl blu, poco amato nel mondo antico, per esempio è protagonista di un’avvincente rimonta nel Medioevo, quando regna nei mosaici bizantini e nei cieli di Giotto, per spopolare addirittura nel Rinascimento, quando i committenti dei grandi pittori si sobbarcano le spese del prezioso oltremare, mentre oggi i sondaggi sostengono che sia il colore preferito in Occidente. Si tratta da sempre di un pigmento difficile, che nella preistoria era addirittura sconosciuto: dal blu di lapislazzuli, proveniente dalle montagne dell’Afghanistan e più caro dell’oro, al blu egizio, primo colore artificiale dell’umanità, creato quasi cinquemila anni prima dell’invenzione della chimica; dai blu artificiali settecenteschi, come il blu di Prussia, il blu cobalto, il blu di Brema, tutti vagamente pericolosi, che servirono agli impressionisti per le loro famose ombre colorate, alla sensazionale scoperta dell’YlnMn, un blu stabile e brillante rinvenuto per caso da uno scienziato americano.Perspective view of William Kentridge, Triumphs and Laments, Roma I Ph. Luciano SebastianoGrandi artisti di ogni tempo si raccontano questa settimana sugli schermi di Sky Arte, spaziando dalla pittura alla fotografia, dalla street art alle installazioni, mentre una selezione di documentari ci invita a viaggiare alla volta di straordinari luoghi d’arte, tra grandi musei internazionali e meravigliose città italiane. Il primo appuntamento della settimana ci trasporta negli anni d’oro del Modernismo con(lunedì 18 novembre alle 21.15), per poi volare verso Roma alla scoperta della grande opera site specific pensata per la Città Eterna da una star dell’arte contemporanea nel documentarioIl Museo del Prado. La Corte delle Meraviglie I Courtesy NexodigitalE se mercoledì 20 il docufilminvita a tuffarci nelle atmosfere del Rinascimento (17.35), giovedì 21 ci attende un pomeriggio dedicato alle meraviglie della Sicilia con(in onda alle 17.25) e(18.20). In serata resteremo sulle sponde del Mare Nostrum per un lungo viaggio tra l’Italia e la Spagna. Si parte alle 21.15 con il docufilmdel 2023, per proseguire con(22.45). Gli ultimi due titoli sono dedicati a uno dei più prestigiosi musei del pianeta, incastonato nel cuore di Madrid:, con Jeremy Irons in un'insolita veste di cicerone.Unstoppable - L'arte di Sean Scully, questa settimana su Sky ArteIl weekend inizia con una mattinata nel segno della fotografia: sabato 23 dalle 6 alle 10.30 potremo rivedere tutti d’un fiato otto episodi della serie Sky, ciascuno dedicato a un maestro dell’obiettivo, da Letizia Battaglia a Paolo Pellegrin, da Giovanni Gastel a Mustafa Sabbagh e Davide Monteleone. La serata presenterà invece tre big della scena contemporanea internazionale, al centro dei documentari(21.15),(22.45) e(00.35).Da lunedì a venerdì, infine, torna sugli schermi la serie: un imperdibile viaggio nei processi creativi del gigante giapponese dell’animazione, fondatore di Studio Ghibli e autore di indimenticabili cartoon di successo mondiale.Un fotogramma da La città incantata di Hayao Miyazaki, 2001