La settimana dell’arte in tv, da Raffaello a Balla

Giacomo Balla (1871 - 1958), Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery

Vulcanico, rivoluzionario, geniale, il maestro del Futurismo è di scena su Rai 5 mercoledì 18 settembre alle 21.15 con il documentariodi Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà per la regia di Franco Rado: un ritratto completo e aggiornato del “Leonardo del XX secolo”, come l’artista amava definirsi senza false modestie. Faro della più potente avanguardia del primo Novecento, a lungo Giacomo Balla ha portato su di sé zone d’ombra e aspetti controversi. Il documentario presenta nuovi studi che lo hanno riabilitato per restituirgli un ruolo di primo piano nel panorama internazionale, ripercorrendone la complessa parabola e mettendone in luce la creatività poliedrica. Accanto ai contributi dei massimi esperti dell’artista e alle immagini dei suoi capolavori, le recenti scoperte dei dipinti murali del Bal Tik-Tak, a Roma, e l’abitazione del maestro in via Oslavia, un’opera d’arte totale dove gli ideali futuristi diventano realtà. Sullo sfondo, i grandi eventi del primo Novecento, dall’assassinio di re Umberto I alla marcia su Roma, mentre la visione delle opere di Balla ci porterà presso alcuni dei più importanti musei del mondo, dalla Galleria d’Arte Moderna di Roma al MoMa di New York.Un'immagine dal programma Art Rider I Courtesy Rai CulturaPer gli amanti dell’arte questa settimana Rai 5 ha in serbo un altro atteso ritorno: da martedì a giovedì alle 19.30 andranno in onda le repliche di Art Rider , un viaggio nei luoghi più intriganti e meno conosciuti del nostro Paese. In compagnia di Andrea Angelucci, archeologo, guida turistica e travel designer, percorreremo l’Italia in lungo e in largo alla scoperta dei suoi gioielli segreti.Storie di spionaggio, capolavori dai trascorsi avventurosi, esclusive visite a importanti musei internazionali, viaggi tra le meraviglie dell’arte o nella vita dei grandi maestri ci aspettano su Sky Arte questa settimana, in una programmazione che spazia tra epoche e linguaggi. Si parte lunedì 16 settembre con una serata dedicata ai grandi protagonisti della fotografia italiana: a partire dalle 21.15 vedremoMercoledì 18 alle 18.15, invece, andrà in onda il documentario: la sorprendente storia di un’impiegata del museo del Jeu de Paume che durante l’occupazione nazista di Parigi rischia la vita per salvare il patrimonio artistico del suo Paese. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Jeu de Paume diventa un centro di smistamento di opere d’arte rubate destinate a Hitler e ai gerarchi nazisti. Grazie al suo aspetto anonimo, Rose lavorerà per anni come spia della Resistenza, diventando in seguito una delle donne più decorate della storia francese.Raffaello Sanzio, Madonna Sistina, Dettaglio, 1513-1514 circa, Olio su tela, 196 x 265 cm, Dresda, GemäldegalerieGiovedì 19 ci aspetta una serata con i grandi pittori italiani del passato: otto episodi della serieda guardare tutti d’un fiato a partire dalle 21.15, da Masaccio ad Andrea Mantegna, da Giovanni Bellini a Correggio. Venerdì 20, invece, il prime time di Sky Arte avrà come protagonista un’unica, straordinaria opera. Nel docufilm La Madonna Sistina di Raffaello - Il capolavoro ritrovato (21.15, con replica sabato alle 17.55) ripercorreremo le rocambolesche avventure di un’opera che ha stregato principi, scrittori, artisti e rischiato di restare sepolta per sempre in un tunnel sotterraneo: una storia lunga oltre 500 anni che corre da Roma a Piacenza, da Dresda a Mosca, narrata da Sonia Bergamasco e impreziosita da testimonianze come quella del celebre scrittore Vasilij Grossmann.E se la serata di sabato 21 è nel segno del contemporaneo con i documentari(21.15),(21.150),(22.40), durante il pranzo di domentica 22 avremo occasione di visitare in tv due luoghi dall’altissimo valore storico, artistico e simbolico grazie ai programmi(in onda alle 12.30) e(13.30).Alessandro Sperduti in Grand Tour. Viaggio in Italia, la nuova serie Sky Original | Courtesy SkyLe serie Sky di maggior successo ci terranno compagnia da lunedì a venerdì. Ogni giorno a partire dalle 10.30 due episodi dicondurranno gli spettatori nei più prestigiosi musei del mondo, dal Guggenheim di New York al Prado di Madrid, dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Musée d’Orsay di Parigi e al Rijksmuseum di Amsterdam. Subito dopo, intorno alle 12.30,racconterà la straordinaria fioritura delle arti tra Quattrocento e Cinquecento in luoghi come Genova, Mantova, Padova, Lecce, per poi lasciare il posto a, la serie che ripercorre le orme dei viaggiatori settecenteschi per mostrarci un altro volto di città d’arte come Venezia , Firenze, Napoli, Roma, fino alla Sicilia. Infine, sempre da lunedì a venerdì, torna in tv la serie Sky(14.05), un viaggio attraverso i secoli alla scoperta delle sfaccettate relazioni tra arte ed erotismo.