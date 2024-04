La settimana dell’arte in tv, da Toulouse Lautrec alla sorprendente storia del ritratto

Antonello da Messina, Ritratto d'uomo, 1470 circa, Olio su tavola di noce, 26.3 x 30.5 cm, Museo della Fondazione Culturale Mandralisca, Cefalù, Palermo | Foto: Foto Giulio Archinà

Il volto umano: la prima forma che si distingue, appena nati. La prima che si impara a disegnare. Un soggetto che ha attraversato tutta la storia dell’arte occidentale. In tempi molto recenti, però, si è varcato un confine invisibile. Lo racconta mercoledì 24 aprile alle 21.15 il documentariodi Linda Tugnoli, in prima visione su Rai 5 all’interno del programma Art Night. Uno studio recentissimo dell’Australian National University ha messo in luce come, nei ritratti fotografici, i volti prodotti dall’Intelligenza Artificiale siano ormai percepiti come più veri del vero. È l’inizio di una nuova era? Anche nell’arte la rivoluzione è già cominciata. Il collettivo Obvious, per esempio, ha presentato il primo ritratto creato con l’Intelligenza Artificiale, battuto all’asta da Christie’s a più di 400 mila dollari. L’opera è stata generata da un algoritmo che per produrla ha analizzato circa 15 mila ritratti di varie epoche storiche.“Siamo stati creati per guardarci l’un l’altro”, scriveva Edgar Degas, che a Parigi prendeva l’omnibus ogni giorno per immergersi in una folla di volti. E nel ritratto ogni epoca ha espresso l’idea che l’uomo aveva di sé stesso. Dalle maschere funerarie egizie alla scultura romana, dagli studi di Leonardo sulla fisiognomica alla fotografia e alle moderne neuroscienze, passando per Antonello da Messina, Lorenzo Lotto, Rembrandt, Velàsquez, Vermeer, Klimt, Modigliani, Il volto e l’anima esplora come mai prima l’universo del ritratto, spaziando dall’arte alla scienza e alla filosofia con i contributi dei maggiori esperti nel panorama italiano.La settimana su Rai 5 prosegue con le repliche di, un viaggio attraverso l’immenso patrimonio delle Teche Rai alla scoperta dei documentari che, nel corso dei decenni, hanno portato il pubblico televisivo faccia a faccia con i grandi maestri dell’arte italiana: da Carlo Carrà a Giorgio De Chirico, da Felice Casorati a Giorgio Morandi, Alberto Burri, Arturo Martini, Arnaldo Pomodoro e molti altri (da lunedì a venerdì alle 19.30).Pittura, fotografia, architettura si raccontano su Sky Arte dando spazio ai protagonisti dell’arte negli ultimi due secoli. Si parte lunedì 22 aprile alle 13.50 con il documentario, in concomitanza con la mostra Il ritratto e il suo doppio , appena inaugurata a Riccione con quasi 100 scatti dell’ormai celebre bambinaia-fotografa. Per gli appassionati di fotografia la programmazione Sky di questa settimana ha in serbo altri tre titoli da non perdere:(martedì 23 alle 17.40),(venerdì 26 alle 16.30) e(domenica 27 alle 16.30).Giovedì 25 aprile, invece, ci aspetta una grande serata con i maestri della pittura tra Ottocento e Novecento. A partire dalle 21.15 andrà in onda lo speciale in due puntate dedicato a, proprio in questi mesi al centro di una importante mostra a Rovigo. Alle 23.15 rivedremo il docufilm, seguito daLa serata di domenica 27, infine, porta sotto i riflettori l’architettura contemporanea e i suoi protagonisti. Alle 21.15 il docufilmdi Vittorio Bongiorno racconta un viaggio on the road in Arizona, alla ricerca della città-utopia di Arcosanti, costruita nel 1970 dall’architetto italiano Paolo Soleri, allievo di Frank Lloyd Wright. Alle 22.35 sarà la volta didi Giorgio Ferrero e Federico Biasin, che con designer del calibro di Antonio Citterio e Patricia Viel esplorano gli scenari dell’architettura di domani. L’ultimo titolo è, un ritratto di Gae Aulenti firmato da Didi Gnocchi e Matteo Moneta.Per tutta la settimana Sky Arte ci invita a visitare restando comodamente a casa propria alcuni dei più celebri e interessanti musei del mondo, come ildi Parigi, ildi Amsterdam, l’Alte Nationalgalerie di Berlino e ildi New York (da lunedì a venerdì a partire dalle 12.30).