La settimana dell’arte in tv, dai tesori di Aquileia ai segreti di Hieronymus Bosch

Dettaglio dei pesci nel mosaico dell'Aula Teodoriana Sud della Basilica di Aquileia | Foto: © Elio Ciol

Nel Nord Est dell’Italia, a pochi chilometri da Venezia, c’è uno scrigno di tesori: Aquileia , fondata dai Romani e diventata in breve tempo una delle più importanti città dell’Impero, oggi Patrimonio Unesco. L’invito a conoscerla meglio arriva dal programma, in onda lunedì 5 agosto alle 21.10 su Rai Storia, con replica venerdì 9 alle 15.05. Centro di irradiazione del Cristianesimo originario, che da Aquileia si propagò raggiungendo l’Istria, la Dalmazia e il Nord Europa, nel Medioevo la città fu sede di un potente patriarcato. La sua Basilica , che risale alla prima metà del IV secolo d.C., conserva il più vasto pavimento musivo di epoca cristiana in Occidente, un autentico gioiello ornato da motivi geometrici, figure di piante, animali, persone. Ad Aquileia l’uso del mosaico risale almeno al I secolo a.C.: edifici pubblici e domus romane hanno restituito meraviglie tali che il centro friulano può fregiarsi del titolo di “città dei mosaici”. Molti sono custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale , ricchissimo di reperti unici, come i preziosi oggetti in ambra, la resina fossile importata dal Baltico e lavorata proprio ad Aquileia, a cui i romani attribuivano proprietà magiche. E poi gemme finemente incise usate come sigillo, nonché numerosi oggetti e monili in vetro, testimoni dell’origine di una tradizione che tanta fortuna avrebbe avuto nella vicina Venezia. Un’eredità incommensurabile che rende questa città, sopravvissuta a invasioni, guerre e terremoti, non solo fiera e culturalmente straordinaria, ma anche un luogo del cuore da visitare e impossibile da dimenticare.Su Rai 5 tornano gli episodi della serie Dorian. L’arte non invecchia: un viaggio nell’immenso patrimonio delle Teche Rai alla scoperta dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento, tra immagini rare e sorprendenti: gli artisti al lavoro nei loro atelier, o negli studi televisivi mentre si confrontano con giornalisti, intellettuali e spettatori. Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì a partire dalle 19.10 potremo ascoltarne le riflessioni, sbirciare dietro le quinte degli atelier per osservare le tecniche e il processo di creazione, riunendo il lato umano e quello artistico di personaggi che hanno scritto la storia dell’arte.Accompagnato dalla colonna sonora dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Dorian ha come protagonisti artisti come Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Alberto Burri, Arturo Martini, Felice Casorati, Giacomo Manzù, Giorgio Morandi, Arnaldo Pomodoro, Marino Marini, Fausto Melotti, Renzo Vespignani.Ispirazioni di viaggio, visite virtuali ai musei, incursioni in leggendarie stagioni artistiche e nella vita dei loro protagonisti sono al centro dei programmi di questa settimana su Sky Arte.Si parte lunedì 5 agosto con una serata dedicata a una dimensione della storia dell’arte rimasta in ombra per secoli, che oggi sta conquistando sempre più l’attenzione di pubblico e studiosi. Il primo appuntamento è con, un viaggio lungo due secoli di arte afroamericana firmato da Sam Pollards. Sapevate che l’85 per cento degli artisti nelle collezioni dei grandi musei americani sono bianchi e che solo l’1,85 per cento sono neri? Partendo da una mostra organizzata dalla Fisk University nel 1976, Pollards racconta decenni di lotte e riconoscimenti attraverso interviste a curatori, studiosi e agli artisti afroamericani più significativi dei nostri tempi. Subito dopo il documentariodi Francesca Priori ci svelerà storie e protagonisti del Rinascimento in versione black. Alessandro de’ Medici detto “il Moro”, per esempio, era figlio di una donna nera o mulatta: lo testimoniano Pontormo e Bronzino, che che hanno tramandato l’immagine il duca. Dai re magi agli eleganti paggi in livrea, l’arte del Rinascimento pullula di personaggi di origine africana: Mantegna, Carpaccio, Correggio, Botticelli sono tra i maestri che, in tempi lontani, li hanno consegnati alla storia.La serata di mercoledì 7, invece, sarà interamente dedicata alla Sicilia, al suo patrimonio di arte e tradizioni. Si parte alle 21.15 con il documentario, sulle tracce della spiritualità e dei rituali di un’isola dove il quotidiano si intreccia con simboli e credenze millenarie, per andare avanti conVenerdì 9 agosto Sky Arte presenta il documentario di Pieter van Huystee, un viaggio alla scoperta del visionario artista olandese e dei significati celati nei suoi misteriosi dipinti, tra inferni e paradisi, demoni e creature bizzarre.Sabato 10, invece, ci aspetta una serata in compagnia di alcuni importanti protagonisti dell’arte moderna e contemporanea. Alle 21.15 il documentariodi Andrea Bettinetti ripercorrerà l’evoluzione di uno dei movimenti più rivoluzionari dell’arte italiana attraverso le voce di alcuni dei suoi principali protagonisti: da Pistoletto a Giuseppe Penone, da Giovanni Anselmo a Giulio Paolini. Alle 21.15 il documentariodi Andrea Bettinetti ripercorrerà l'evoluzione di uno dei movimenti più rivoluzionari dell'arte italiana attraverso le voce di alcuni dei suoi principali protagonisti: da Pistoletto a Giuseppe Penone, da Giovanni Anselmo a Giulio Paolini. E sarà proprio uno di loro a chiudere la serata alle 23.55 con, mentre alle 22.15 andrà in onda, ricostruzione della leggendaria vacanza che i due amici trascorsero insieme nell'estate del '37, l'ultima prima della Seconda Guerra Mondiale, insieme a un gruppo di celebri pittori, fotografi e poeti.Domenica si torna al classico: alle 11.40racconterà vita, morte e miracoli del monumento italiano più visitato e famoso nel mondo, per finire alle 19.15 con, che ricostruisce l'ingegnosa indagine grazie alla quale un sacerdote, Padre Marius Zerafa, riuscì a rintracciare il, celebre dipinto del Merisi rubato nel 1984 dalla Concattedrale della Valletta.Per tutta la settimana la serieci invita infine a visitare, comodamente seduti in poltrona, alcuni dei più importanti musei del mondo: l'appuntamento è alle 12.30, da lunedì a venerdì, per viaggiare dal Guggenheim di New York al Prado di Madrid, dal Musée d'Orsay di Parigi al Munch Museum di Oslo, passando per il Rijksmuseum di Amsterdam, l'Alte Nationalgalerie di Berlino, il Kunsthistorisches Museum di Vienna e gli Uffizi di Firenze.