La settimana di Pasqua in tv, da Raffaello a Cambellotti

Raffaello Sanzio e Giulio Romano, Trasfigurazione, 1518-1520, Tempera grassa su tavola, 279 x 410 cm, Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano | © Governatorato SCV - Musei Vaticani



Le meraviglie di Pisa sono al centro dell’episodio di questa settimana della serie. Lunedì 25 marzo alle 21.10 la gloriosa repubblica marinara torna in scena su Rai Storia per raccontarsi in tutta la sua bellezza. Dalla celeberrima torre pendente a Piazza dei Miracoli, passando per il Duomo, il Battistero e il Palazzo dei Cavalieri, la città sfoggia ancora i segni di quel passato leggendario che la vide contendersi con Genova, Venezia e Amalfi il primato sui mari. Ma la storia di Pisa è talmente ricca e antica che non si sa neanche chi le abbia dato i natali: forse gli etruschi, forse i greci, forse i liguri… Quel che è certo, è che si tratta di una città assolutamente unica al mondo.Storia delle nostre città: Pisa I Courtesy Rai StoriaDa Roma alla Sicilia, passando per la Pianura Pontina, Duilio Cambellotti (1876-1960) ha decorato dimore nobiliari e scuole di campagna, creato scenografie e lampioni stradali, ridisegnando la quotidianità degli italiani. Pittore, scultore, grafico, ceramista, scenografo, costumista, arredatore, incisore, il poliedrico maestro è pronto a raccontarsi in tutta la sua attualità nel documentario, in prima visione mercoledì 27 marzo alle 21.15 su Rai 5.Artista di respiro europeo con oltre 8000 opere all’attivo, Cambellotti ha sempre posto l’uomo e la natura al centro della sua ricerca. Si è espresso con le tecniche e negli ambiti creativi più disparati, eppure a guidarlo è stata una sola urgenza: comunicare la bellezza al maggior numero di persone possibile. Il doc scritto e diretto da Claudia Pampinella con la consulenza della storica Caterina Brazzi Castracane ci invita a viaggiare nel lavoro del maestro, evidenziandone il contributo al rinnovamento delle arti decorative secondo il principio di unità e sintesi delle arti che oggi si conferma di estrema modernità.Duilio Cambellotti, illustrazione tratta da "Le mille e una notte" I Courtesy Rai Cultura“Ho iniziato ad approfondire la conoscenza di Duilio Cambellotti leggendo i suoi scritti autobiografici e le sue riflessioni sull’arte e il teatro, poi ho conosciuto le sue opere”, racconta l’autrice e regista: “Andando sempre più in profondità nella sua produzione senza fine ho perso la direzione, come una barca che lascia un fiume per immettersi nel mare. Il mare di Cambellotti era immenso. Come avrei potuto attraversarlo? Seguendo quale rotta? Forse dovevo solo mettermi in ascolto studiando e osservando le sue opere. Era un obiettivo molto ambizioso ma una cosa mi aveva colpito profondamente: in lui la ricerca estetica della bellezza si accompagnava ad una forte complessità del segno grafico”."Duilio Cambellotti Arte senza fine", un documentario di Claudia Pampinella I Courtesy Rai CulturaSky Arte festeggia la Pasqua con i più celebri maestri della tradizione italiana. Quest’anno saranno la grazia e la dolcezza rasserenante di Raffaello ad aprire le danze con una lunga serata in programma per giovedì 28. Si parte alle 21.15 con il docufilm Raffaello. Il giovane prodigio , che, con la consulenza scientifica di Vincenzo Farinella e la voce narrante di Valeria Golino, ha celebrato il cinquecentenario dell’Urbinate. A seguire,svelerà i misteri nascosti nell’iconico dipinto della Fornarina, mentre, tratto dalla serie, ripercorrerà le vicende del clamoroso furto della Madonna Esterhazy. Chiuderà la serata il documentario, che svela la storia di un dipinto dai trascorsi davvero avventurosi.Raffaello Sanzio, Madonna Sistina, 1513-1514 circa, Olio su tela, 265 × 196 cm, Dresda, GemäldegalerieNel pomeriggio del Venerdì Santo si entra a pieno titolo nell’atmosfera delle festività con la produzione Sky: in primo piano, le rappresentazioni artistiche della Passione e Resurrezione di Gesù dai tempi dei primi cristiani ai nostri giorni (venerdì 29 marzo alle 18, con repliche domenica 31 alle 12.50 e alle 19.40).La giornata di Pasqua si aprirà con il documentario(11.50). Nel pomeriggio tornerà in tv il docufilm, mentre la serata sarà dedicata ai giganti del Rinascimento e del Barocco, con(21.15) e(22.45).Da lunedì 25 a venerdì 29 marzo in tarda mattinata, infine, gli episodi della serieci restituiranno il ritratto di alcuni celebri protagonisti dell’arte italiana, daad, daMichelangelo - Santo e Peccatore I Courtesy Sky Arte