La settimana di Pasqua in tv, dai tesori del museo egizio a un viaggio inedito nel design

Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio I Courtesy Sky Arte

Sinonimo di lifestyle, onnipresente nelle nostre case, il design modella le città dando forma a bisogni e desideri.Sky Arte condensa in cinque appuntamenti un viaggio inedito nel design italiano, svelando come la progettazione abbia cambiato il quotidiano di tutti noi. Ogni martedì alle 20.15 e sul canale YouTube di Sky Italia, in formato video podcast su tutte le principali piattaforme e sabato alle 8 su TV8, va in onda Modernissimo – Conversazioni, il nuovo format che racconta il design come un’esperienza viva, quotidiana e accessibile a tutti. A guidare gli spettatori attraverso visioni, intuizioni e storie che si celano dietro ogni grande idea progettuale sarà Paolo Stella. Dopo la prima puntata intitolata “Iconicità e rivoluzione” con Marco Sammicheli, per rispondere alla domanda “Cosa rende un oggetto un'icona?”, la serie prosegue, martedì 31 marzo, con “L’apparenza inganna” in compagnia di Guido Drocco.Questa puntata dedicata all’ironia, al surrealismo e allo stupore porrà al centro del dialogo l’iconico Cactus di Gufram, l'appendiabiti, nato dal genio di Guido Drocco e Franco Mello, che ha scardinato le regole del funzionalismo per diventare uno degli oggetti più famosi e ammirati del design radicale mondiale.Modernissimo - Conversazioni di design, Paolo Stella, Omar SchillaciQuesta sera, invece, lunedì 30 marzo, protagonista del piccolo schermo sarà il Museo Egizio di Torino con “Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio”, un viaggio alla scoperta della storia e dei tesori di uno dei più prestigiosi musei di archeologia egizia al mondo. Sarà il Premio Oscar Jeremy Irons a fare da guida in un viaggio tra le ricchezze di una delle civiltà più affascinanti della storia antica, uno scrigno che accoglie 40 mila reperti, di cui 12 mila esposti su quttro piani del Museo. Sfingi, statue colossali, minuscoli amuleti, sarcofagi, raccontano quasi 4000 anni di storia antica.Una scia dorata densa di simbolismo ed erotismo guida alla volta de “Il bacio di Klimt”, in programma giovedì 2 aprile alle 21.15 Questo itinerario tra i capolavori del maestro conduce all’opera che meglio incarna lo spirito del primo Novecento: “Il Bacio”. Punto di partenza dell’approfondita origine sulla celeberrima opera di Klimt è proprio l’Italia, dal momento che è proprio dalla contemplazione dei mosaici bizantini di Ravenna che il pittore viennese trae spunto per l’uso dell’oro nei suoi dipinti, facendone uno dei tratti caratteristici di tutta l’arte della Secessione.A chiudere la settimana di Sky Arte, domenica 5 aprile alle 10.30, è il documentario dal sapore crime dal titolo “Michelangelo. Santo e Peccatore”. Il viaggio ripercorre la storia del mausoleo di Papa Giulio II, un’opera che ha messo a repentaglio l'eredità e la reputazione di Michelangelo.AnconaProclamata Capitale italiana della cultura 2028 con il progetto intitolato "Ancona. Questo adesso", la città marchigiana sarà protagonista di “Storia delle nostre città”, in onda lunedì 30 marzo alle 22.10 su Rai Storia. Fondata dagli antichi greci per sfruttare il riparo naturale fornito dal suo golfo e la sua posizione strategica in mezzo all’Adriatico, Ancona è un museo a cielo aperto, con il maestoso Arco di Traiano, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, fino alla Cattedrale di San Ciriaco.Com’è possibile costruire spazi architettonici che aiutino i bambini a imparare, che garantiscano dignità e protezione ai più vulnerabili e permettano ai detenuti di reinserirsi al meglio nella società? A tentare una risposta è la serie in tre episodi intitolata "L’architettura al servizio della società", che prende in considerazione alcuni esempi di scuole, carceri e dormitori per senzatetto realizzati con tecniche architettoniche innovative e nello stesso tempo funzionali al miglioramento della società.