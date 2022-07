La settimana in tv, da Doisneau a Kentridge

Robert Doisneau, L’Information scolaire, Paris 1956 © Robert Doisneau

Ci sono i borghi “fantasma” da riscoprire e i musei europei da visitare restando comodamente sul proprio divano. Ma anche i grandi maestri dell’arte – Botticelli, Raffaello, Van Gogh, Keith Haring, Christo – con storie e capolavori da guardare sotto una nuova luce. E poi la fotografia di Steve McCurry, Ugo Mulas, Robert Doisneau, i “viaggi d’artista” tra i tesori del Belpaese, gli incontri inattesi tra arte e gastronomia, le grandi mostre che non abbiamo visto o che ci piacerebbe rivedere.Ecco gli appuntamenti da non perdere per un’estate sotto il segno dell’arte, anche in tv.Sandro Botticelli, Keith Haring, Robert Doisneau: ce n’è davvero per tutti nei palinsesti di Rai 5 di questa settimana. La serie, per esempio, strizza l’occhio a chi è in cerca di mete poco battute per un’escursione durante le vacanze. Sardegna, Calabria e Sicilia sono al centro dei prossimi episodi, che ci invitano a conoscere tre pittoreschi borghi “fantasma”: Gairo, nel nuorese, abbandonato dopo la terribile alluvione del ’51 (martedì 26 luglio alle 9.05), Roghudi, incastonata tra le montagne dell’Aspromonte e resa ancora più affascinante dalla sua antica cultura grecanica (martedì alle 12.35), e Poggioreale (Trapani), che il terremoto del Belice ha trasformato in un suggestivo paesaggio di rovine (mercoledì alle 12.30). Da martedì a venerdì in prima serata, invece, la serieesplora i mille volti della bellezza: dalle grotte preistoriche a Venezia, dal mito di Narciso alle geishe giapponesi, fino alle drag queen.Keith Haring. Street Art Boy I Courtesy Rai CulturaPer chi ama la grande pittura antica gli appuntamenti da non perdere sono due:(giovedì alle 19) e(venerdì alle 19), con i celebri affreschi dei Musei Vaticani raccontati dall’ex direttore Antonio Paolucci. Se invece preferite il contemporaneo,è il documentario per voi: mercoledì alle 19.40 racconterà la parabola dello street artist americano, dai primi graffiti sui muri di New York alla consacrazione come artista riconosciuto e amato in tutto il mondo.La grande fotografia, infine, è di casa nell’episodio didi questa settimana: al centro dei documentari in arrivo ci sono, con i suoi scatti poetici catturati in strada, e, il fotografo che ha raccontato l’arte e i suoi protagonisti come nessun altro.William Kentridge (© Photo by Marc Shoul)Su Sky Arte HD la settimana inizia nel segno del contemporaneo. Il docufilmindaga sull’ opera che l'artista sudafricano ha realizzato a Roma, sugli argini del Tevere: un lungo fregio dedicato alle vittorie e alle sconfitte della Città Eterna (mercoledì 27 alle 17.45). Giovedì 28 luglio, invece, la seriein prima visione tv invita a esplorare, con l’artista Massimo Lippi nelle vesti di moderno cicerone tra gli acquedotti e le fontane di Roma (20.40). A seguire, due episodi dici condurranno in tour tra i tesori artistici d’Europa, precisamente all’con la pittrice Katharina Grosse e alcon la signora della moda Vivienne Westwood.Van Gogh - I Girasoli © David Bickerstaff I Courtesy Adler EntertainmentIcone dell’arte antica e moderna saranno protagoniste del weekend su Sky Arte: si parte venerdì alle 19 con, ultima fatica del pioniere dell’arte al cinema Phil Grabsky, per proseguire sabato con, il racconto della grande mostra che per il cinquecentenario del genio urbinate ha riunito a Roma capolavori da tutto il mondo (13.50). Domenica 31, invece, il docufilmesplorerà la poetica di uno dei più amati fotografi del nostro tempo, tra scatti iconici e curiosità.Steve McCurry, Rajastan, India. "Steve McCurry. La ricerca del colore", questa settimana su Sky Arte HDLa serata di domenica è un viaggio nella Land Art: dopo una nuova puntata della serie, con il critico Andrew Graham Dixon e lo chef Giorgio Locatelli tra i(20.40), il film di James Crumpripercorrerà i rivoluzionari esperimenti che tra gli anni Sessanta e Settanta hanno aperto la strada all’arte del paesaggio come la conosciamo oggi (22.15). Subito dopo,ricostruirà la storia di The Floating Piers , l’ormai leggendaria passerella gialla distesa dall’artista sul Lago d’Iseo nel 2016."Troublemakers. The story of Land Art". Questa settimana su Sky Arte HD