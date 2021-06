Il foro di Aquileia oggi con il campanile della Basilica sullo sfondo | Foto: © Gianluca Baronchelli

Immaginate un concerto, pianoforte e voce, e la luce dell’alba che spegne la notte, facendosi strada tra la natura e le rovine romane.È solo una delle tante suggestioni che attendono gli ospiti di Aquileia, al centro - come tante altre aree archeologiche della penisola - di un weekend ricco di appuntamenti in occasione delle, in programma da. Gestita in Europa da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia, e organizzate in Italia dal ministero della Cultura - Direzione Generale Musei, la tre giorni, rivolta ad appassionati di storia o semplici curiosi, mira a far riscoprire la ricerca e la bellezza del patrimonio, ma anche le ultime novità raccontate da archeologi e ricercatori.Dettaglio dei pesci nel mosaico dell'Aula Teodoriana Sud della Basilica di Aquileia | Foto: © Elio CiolAd Aquileia, la colonia romana fondata nel lontano 181 a.C. come base logistica per consentire l’espansione dell’Impero verso Est, e tuttora uno dei maggiori siti archeologici d’Europa, il weekend dedicato all'archeologia sarà animato da open day, visite guidate e teatralizzate, aperture straordinarie e concerti.Si comincia sabato 19, quando (senza prenotazione e con ingresso gratuito) gli archeologi e i restauratori della Fondazione Aquileia, delle Università e della Soprintendenza accoglieranno cittadini e appassionati nelle aree archeologiche e nei cantieri di scavo, dal foro alle grandi terme, dalla domus delle Bestie Ferite al fondo Cal , dalla domus dei putti danzanti al porto fluviale, per condividere le ultime scoperte e i risultati delle indagini più recenti condotte nella perla del Friuli Venezia Giulia. La prenotazione sarà invece necessaria per visitare, sempre con gli archeologi, la, la dimora di 1700 metri quadri che si estendeva tra due cardini dell’antica città. (tel. 0431-919491 o info.aquileia@promoturismo.fvg.it).Interni della domus di Tito Macro | Foto: © G. BaronchelliAl, nell’area degli antichi mercati, l’accensione di un forno vetrario, esemplare unico in Italia, e costruito come una struttura romana, avvierà il dibattito sull’archeologia sperimentale, mentre, nel corso della giornata, gli ospiti potranno assistere alle prove di soffiatura del maestro vetrario muranese Nicola Moretti. Agli amanti del lusso si consiglia la visita guidata alla nuova sezione del, “Lusso e ricchezza” (prenotazione obbligatoria bookshopmanaquileia@gmail.com).Lungo il viale che conduce a piazza Capitolo e alla Basilica , “ Casa Bertoli ” invita invece ad ammirare i suoi straordinari affreschi grazie alla visita curata dalla Associazione Nazionale per Aquileia e alla Soprintendenza, mentre PromoTurismoFvg propone un tour guidato alle aree archeologiche e alla basilica con le cripte (ingresso Basilica € 5).Casa Bertoli ad Aquileia. Foto: © Gianluca BaronchelliDomenica 20 giugno l’antica Aquileia, con le sue attività e i vecchi mestieri, rivive attraverso la, un itinerario con guida e attori tra le aree degli antichi mercati, il porto fluviale e il decumano (€15, durata 2 ore, prenotazione obbligatoria tel. 0431-919491 o info.aquileia@promoturismo.fvg.it).Anche ilaprirà gratuitamente le sue porte al pubblico (dalle 14.30 alle 18.30) con visita guidata gratuita alle 16 (prenotazione obbligatoria bookshopmanaquileia@gmail.com).Anche se forse l’appuntamento più suggestivo si terrà all’alba del solstizio d’estate nell’antico porto fluviale della città. Varrà senz’altro la pena sfidare Morfeo per assistere,di Alessandra Celletti che proporrà il suo progetto “Experience”, un dialogo tra la musica, l’essenza dell’acqua e il fascino della trasformazione. Un’occasione per gustarsi il passaggio dal buio alla luce tra le rovine romane, l’acqua e il verde della natura che circonda il paesaggio.Accolto dal 1989 nel piano rialzato della Fortezza dell'Annunziata, edificata tra il 1831 e il 1836 dai Savoia sul luogo dove dal 1503 sorgeva l'omonimo convento, il MAR di Ventimiglia custodisce oltre 700 reperti recuperati in occasione degli scavi ottocenteschi di Albintimilium. Eccezionalmente, sabato 19 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia si terrà una visita guidata all’area dello scavo delle mura settentrionali di Albintimilium.Al Parco archeologico di Ostia antica, le Giornate europee dell’Archeologia dedicano ampio spazio ai più piccoli, con tre laboratori didattici per i bambini tra i 6 e gli 11 anni e un'attività per adulti. Venerdì 18 giugno alle 16, l’antico porto di Roma, crocevia di popoli e religioni del Mediterraneo invita a un faccia a faccia con gli antichi ostiensi. Quante informazioni si possono ricavare dalle ossa degli antichi abitanti di Ostia? A spiegarcelo è Paola Francesca Rossi, mentre, sabato 19 i bambini sono invitati nell'Area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano, all’iniziativa "Cercasi scheletro!" e "Occhio ai colori" con Serena Vaccaro e Maurizio Milana.Domenica 20 giugno alle 11, nell'area archeologica di Ostia antica, i piccoli esploratori potranno mettere alla prova il loro senso dell'orientamento in una "Caccia al mosaico", seguendo gli indizi in rima dell'archeologo Franco Tella.I posti disponibili sono limitati. Prenotazioni all'indirizzo: paoant.laboratorididattici@beniculturali.it.Parco Archeologico di Ostia Antica | Foto: neufal54 via PixabayI luoghi ritrovati grazie alle recenti scoperte archeologiche saranno il fil rouge delle visite guidate all’area archeologica di Libarna, in agenda sabato 19 e domenica 20 giugno nell’antica città romana nei pressi di Alessandria, situata sulla riva sinistra dello Scrivia, sul tratto della via Postumia tra Genua e Dertona.Il 19, nell’area eventi presso l’anfiteatro, saranno presentati i primi dati dei recenti ritrovamenti ancora in corso, riferibili ad un isolato nel quartiere del teatro, cui seguiranno visite guidate ai contesti messi in luce.Il 20 giugno, invece, il pubblico ne saprà di più sui ritrovamenti interpretati come pars rustica di una probabile villa eretta nell’immediato suburbio meridionale di Libarna.Il disco lunare di LibarnaIn occasione delle Giornate europee dell’Archeologia il Sito Unesco invita il popolo del web a prendere parte alle tre iniziative social dedicate alla figura di Ercole, per raccontare il rapporto tra l’eroe e la città.Appuntamento il 19, 20 e 21 giugno dalle 11 alle 13 sulla pagina Facebook del Parco Archeologico di Ercolano.Ercole ritrova suo figlio Telefo in Arcadia, Affresco, Napoli, Museo Archeologico Nazionale | Courtesy of Parco Archeologico di Ercolano