8 settembre '43: l'Armistizio e la Liberazione raccontati dai fotografi

8 settembre ’43. La liberazione d’Italia - La sconfitta dell’Asse in Nord Africa e dei Nazifascisti in Italia negli archivi fotografici di stato americani, polacchi e tedeschi I Courtesy La Casa di Vetro, Milano

- Arrivano dagli archivi di stato americani, tedeschi e polacchi le fotografie d’epoca scelte per celebrare gli 80 anni dell’Armistizio dell’8 settembre 1943, che sancì la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. A Milano, presso la Casa di Vetro, è già partito il conto alla rovescia per la mostra dell’anno: sono circa 70 gli scatti selezionati dal curatore Alessandro Luigi Perna, giornalista, esperto di storia contemporanea e cultore di storia della fotografia per narrare un evento che ha cambiato il corso del XX secolo nel nostro paese.8 settembre ’43. La liberazione d’Italia - La sconfitta dell’Asse in Nord Africa e dei Nazifascisti in Italia negli archivi fotografici di stato americani, polacchi e tedeschi I Courtesy La Casa di Vetro MilanoScelte per l’espressività, il valore documentaristico e la valenza estetica, le immagini della mostra ripercorreranno passo dopo passo gli eventi che hanno portato alla Liberazione: dalla sconfitta delle armate italiane e tedesche in Nord Africa allo sbarco degli Alleati in Sicilia, fino all’armistizio dell’8 settembre del 1943 e alla cacciata delle forze nazifasciste dall’intera penisola. Approfondimenti di taglio giornalistico accompagneranno il percorso espositivo in una formula che riprende il modulo editoriale delle “foto-notizie”, tipico dei grandi quotidiani e periodici della prima metà del Novecento, combinandolo con i più agili linguaggi della divulgazione storica contemporanea ispirati al concetto di public history.8 settembre ’43. La liberazione d’Italia - La sconfitta dell’Asse in Nord Africa e dei Nazifascisti in Italia negli archivi fotografici di stato americani, polacchi e tedeschi I Courtesy La Casa di Vetro MilanoIn programma presso la Casa di Vetro dal prossimo 8 settembre fino al 16 dicembre,fa parte di “History & Photography – La Storia raccontata dalla Fotografia”, progetto analogico e digitale volto a valorizzare gli archivi storici iconografici, renderli fruibili al grande pubblico e supportare l’insegnamento della storia contemporanea attraverso l’immagine fotografica. Interamente dedicato alla mostra, infine, sarà il primo numero del nuovo magazine Zoom Archives di Namias Editore, che nasce con l’obiettivo di rendere accessibile il patrimonio di archivi pubblici e privati nazionali e internazionali di musei, associazioni, case editrici, privati, fotografi e aziende.8 settembre ’43. La liberazione d’Italia - La sconfitta dell’Asse in Nord Africa e dei Nazifascisti in Italia negli archivi fotografici di stato americani, polacchi e tedeschi I Courtesy La Casa di Vetro Milano