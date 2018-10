Carlo Carrà, I Nuotatori, 1932, olio su tela, 108,5 x 63,5 cm. Courtesy Augusto e Francesca Giovanardi Collection

Scorre attraverso 130 opere in arrivo da tutto il mondo la più ampia rassegna antologica mai realizzata su Carlo Carrà. Ad ospitarla, dal 4 ottobre al 3 febbraio, Palazzo Reale, che vedrà riuniti i capolavori concessi in prestito dalle più importanti collezioni italiane e internazionali, pubbliche e private, dallo State Pushkin Museum of Fine Arts di Mosca, alla Yale University Art Gallery, dal Museum of Fine Arts di Budapest ai Musei Vaticani.Contemplare marine sferzate dal libeccio, vele nel porto, bagnanti che sbucano dall'acqua come statue, significa ripercorrere l'enigmatica pittura di uno dei più grandi maestri del Novecento, dalle iniziali prove divisioniste ai dipinti ascrivibili ai cosiddetti 'valori plastici', dai paesaggi alle nature morte che documentano il suo ritorno alla realtà a partire dagli anni Venti.Curata da Maria Cristina Bandera, esperta di Carrà e direttrice scientifica della Fondazione Roberto Longhi di Firenze, con la collaborazione di Luca Carrà, nipote del maestro, fotografo e responsabile dell'archivio di Carlo Carrà , la mostra vuole soprattutto ricucire la fitta trama di affinità intellettuali che legarono il pittore ai suoi collezionisti e amici del tempo.In anteprima assoluta, per la regia di Piero Portaluppi, riscoperto e valorizzato grazie a un progetto di ricerca di Andrea Scapolan, e che ripercorre la vita di Carrà attraverso le parole di Roberto Longhi.Alle suggestioni dei capolavori si accompagna la magia della musica. A tutti i visitatori sarà infatti messa a disposizione un'audioguida con le musiche da camera del compositore e amico Alfredo Casella.Ogni spazio è espressione di uno specifico periodo della vita e dello stile del grande maestro e scandisce le tappe di una vita impetuosa, vibrante, interamente dedicata alla pittura.