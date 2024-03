I 100 anni di Roy Lichtenstein vanno in scena a Vienna

All'Albertina dall’8 marzo al 14 luglio



Roy Lichtenstein, Drowning Girl, 1963. Öl und Acryl auf Leinwand, 171.6 × 169.5 cm. The Museum of Modern Art, New York, Philip Johnson Fund by exchange and gift of Mr. and Mrs. Bagley Wright © Estate of Roy Lichtenstein/Bildrecht, Vienna 2023. Photo The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

Francesca Grego 07/03/2024