Sotto il segno di Rembrandt. Quattro mostre da non perdere in Olanda

Rembrandt van Rijn, Self-Portrait with Barret and Gold Chain, 1654. Kassel, Museumlandschaft Hessen Kassel, Gemaldegalerie Alte Meister

Proseguono in tutta l'Olanda le celebrazioni per, scomparso 350 anni fa e precisamente il 4 ottobre del 1669. Importanti collaborazioni internazionali, prestiti prestigiosi, approfondimenti speciali e grandi progetti espositivi animano il palinsesto culturale dei Paesi Bassi sotto la bandiera diDopo l'imponente sfilata di capolavori che ha illuminato la scorsa primavera (Tutti i Rembrandt),dà il benvenuto adi Madrid: dall'11 ottobrepresenterà una straordinaria selezione di dipinti del Seicento, quando i legami culturali tra Spagna e Paesi Bassi erano ancora molto forti e in entrambi i regni le arti fiorivano dando vita a un Secolo d'Oro. Nelle sale del Rijks i capolavori di Rembrandt incontreranno perciò quelli di giganti della pittura iberica come, nonché di grandi maestri olandesi come. L'allestimento sarà costruito per coppie di opere – una olandese e una spagnola – per esplorare rimandi e punti di contatto dando vita a dialoghi e cortocircuiti inattesi.Il viaggio continua a Delft e L'Aia, rendendo l'ultimo scorcio dell'anno particolarmente denso di eventi. Qui i riflettori si accendono su altri due maestri del Seicento olandese immeritatamente rimasti in ombra in una stagione così ricca di talenti. È il caso di, protagonista della mostra Oltre l'ombra di Vermeer (11 ottobre 2019-16 febbraio 2020): le sue accattivanti scene di vita quotidiana torneranno finalmente nella città dove furono dipinte 400 anni fa da prestigiosi musei comedi San Pietroburgo, ladi Londra, ildi Madrid.All'Aia, invece, è la volta di, in scena dal 17 ottobre. Prestiti da grandi musei europei e statunitensi renderanno ancora più interessante la prima retrospettiva internazionale dedicata a uno dei più innovativi maestri olandesi del XVII secolo. Nella sua produzione figurano ritratti di grande successo e quadri storici, ma anche pionieristiche scene di genere che quasi sempre hanno le donne come protagoniste in interni dalla struttura complessa, con porte, scale e viste che attraversano diverse stanze. Imperdibile la serie delle Spie. In uno di questi dipinti una padrona di casa sorridente osserva l'incontro della cameriera con il suo amante: con un dito sulle labbra attrae l'attenzione dello spettatore e lo invita al silenzio.Dulcis in fundo,. Dal 2 novembre il Museo de Lakenhal presenterà una grande mostra sugli anni giovanili del pittore.potrà contare su 40 dipinti, 70 acqueforti e 10 disegni per illustrare l'evoluzione di uno dei talenti più prorompenti della storia dell'arte. Tra i pezzi forti dell'esposizione, il Nobile orientale in arrivo dal Metropolitan Museum di New York e l'Autoritratto del 1628 conservato al Rijksmuseum, nonché L'allegoria della vista, in assoluto la prima opera conosciuta del maestro olandese.