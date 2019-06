Tutela e ricerca per Banco Skerki, tesoro di archeologia nel cuore del Mediterraneo

Courtesy Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione dell'Università di Sassari | Neapolis, Tunisia, missione di archeologia subacquea.

Nella storia recente è ricordato per la grande battaglia che nel 1942 vide un convoglio di navi italiane e tedesche affondare sotto i colpi della Royal Navy britannica. Ma le memorie depositate sui fondali intorno alsono molto più antiche e stratificate, tali da giustificare la sua nomea di. Quasi a pelo d'acqua, la mitica secca è sempre stata un'insidia per i natanti in viaggio su una delle rotte più battute del Mare Nostrum.E così oggi sui fondali incontaminati a Ovest dell'isola di Marettimo, nelle acque internazionali, si stende, con testimonianze che dai tempi deie deiportano fino all'e oltre.Alla profondità di 200 metri, reperti di interesse storico, artistico e culturale punteggiano un'area di ben 700 chilometri quadrati. Tra questi,di epoca compresa tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C., che raccontano storie di naufragi e traffici commerciali, di tecniche costruttive e vita quotidiana. La più antica è lunga 30 metri e contiene. Intorno la vita pullula, tra labirinti di roccia e grotte un tempo battute dai cercatori di coralli: animali marini di ogni specie - dagli squali alle tartarughe, dalle aragoste ai delfini – fanno di questi luoghi un vero e proprio hot-spot della biodiversità nel Mediterraneo.Come tutelare al meglio un tesoro nascosto in fondo al mare? Se ne è discusso, nella prima riunione delper la protezione del patrimonio culturale sommerso, che è stata dedicata proprio al Banco Skerki. I rappresentanti di Italia, Algeria, Egitto, Spagna, Francia, Marocco e Tunisia hanno definito le modalità di cooperazione e i prossimi step, dalla condivisione delle informazioni alla distribuzione dei compiti tra gli Stati membri, fino allo sviluppo di comuni iniziative di salvaguardia su più fronti.Fondamentale il varo di, a partire dalla creazione di. E l'Italia, paese pioniere nell'attivazione della Convenzione UNESCO, anche questa volta sarà in prima linea.