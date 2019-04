Vita e arte di Pompei in mostra a San Pietroburgo

- Era il 1834 quando in Russia si tenne la prima mostra su Pompei e all’Ermitage di San Pietroburgo fu esposto un solo quadro: L’ultimo giorno di Pompei di Karl Brjullov. “Fu un successo clamoroso, destinato a fornire ispirazione agli artisti successivi, in merito al quale scrissero anche Puskin e Gogol”, ricorda l’attuale direttore del museo: “Oggi non abbiamo più ‘firme’ simili, ma sono sicuro che la mostra che stiamo inaugurando sarà un successo altrettanto straordinario, che darà forti emozioni al pubblico”.Quasihanno appena raggiunto l’dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Parco Archeologico di Pompei , per presentare ai visitatori russiFrutto dell’siglato nel2018 tra il museo pietroburghese, il MANN e il Parco,(18 aprile-23 giugno) si avvale del sostegno di Lavazza, dal 2016 partner dell’Ermitage, e della collaborazione di Ermitage Italia, dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, del Consolato Generale d’italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo.si fondono nel percorso allestito nella grande, che per l’occasione si veste di un sontuoso rosso pompeiano.Come annunciato dal titolo della mostra, dei, uomini ed eroi si rincorrono in un racconto fatto di. Sono in bella mostra l’imponente, che ornava il Tempio di Apollo, e il, ma soprattutto tante pregevoli creazioni nate per gli spazi domestici: le pitture dio di, e poi, Eracle e Deianira e Giunone ed Ebe dalle ville di Stabiae; fino alla ricercata tarsia in marmo con Scena dionisiaca riemersa dalla Casa dei Capitelli Colorati, alle statue di divinità che abbellivano i giardini delle ville di Oplontis, ai rilievi neoattici che testimoniano il gusto dei romani per l’arte greca.Ma il grande merito degli scavi vesuviani è stato quello di farci, pressoché sconosciuta fino alla metà del XVIII secolo. Anche il pubblico russo potrà ammirarne uno spaccato significativo, spaziandoSemostrerà gli strumenti dell’edilizia, in cui i romani furono maestri, i quattro affreschi deioffrono un eccezionale osservatorio sui piccoli grandi eventi che animavano il Foro in una giornata di mercato. E tra le testimonianze più raffinate, ecco ildel MANN e le astre in vetro con scene mitologiche del Parco Archeologico di Pompei.Per concludere in bellezza, non può mancare un excursus sugli svaghi degli antichi abitanti vesuviani:, affreschi ed elmi rievocano“Siamo orgogliosi di aver portato per la prima voltasu Pompei all’Ermitage”, ha commentato il direttore del MANN: “Si tratta in fondo di quei tesori che determinarono la rinascita del gusto per l’antico, il Neoclassicismo, di cui, promossa con il Museo Ermitage, dà conto. In questo quadro europeo si deve cogliere pertanto, intimamente connesse anche dalla musica e dall’architettura settecentesca, con sviluppi futuri che vanno oltre le esposizioni”.Se gli aristocratici russi ornarono i loro palazzi con decorazioni e suppellettili “alla pompeiana”, mentre ai tempi di Caterina la Grande nei teatri della città sulla Neva si applaudivano Paisiello e Cimarosa, oggi il legame tra San Pietroburgo e Napoli torna a farsi più stretto che mai.A ricordare l’nelle sale dell’Ermitage sono: la statua del Bambino con un uccellino e la Bilancia a stadera con busto di Caligola, rinvenuti negli scavi vesuviani del 1845-46: ancora una volta nel segno di Pompei.Leggi anche: