Napoli monumentale: la Chiesa di San Severo al Pendino

Una scultura all'interno della Chiesa di San Severo al Pendino, Napoli | Courtesy Campania Artecard

- Buongiorno sono. Sono la. Laè ricca di particolari storici interessanti.Brevemente,sull'antica Chiesa con Ospedale Santa Maria a Selice. Fu concessa ai Padri Domenicani, modificata e ristrutturata tra il 1599 del 1620 su un disegno di, con l'aggiunta di un piccolo convento.in cui si inseriscono altari settecenteschi in marmo policromo che ben si adattano al colore bianco e grigio della chiesa. Degno di nota è il, generale di Carlo V, scolpito danel 1617 comeParticolare importante è la scultura in marmo dellaposta sull'altare maggiore. Tutt'oggi nella pregevole navata della chiesa e nella sacristia si tengono manifestazioni culturali come esposizioni pittoriche, concerti consoni alla monumentalità del luogo. A breve la Chiesa sarà riaperta per esposizioni di pittura. Il nostro augurio è quello di ritrovarci tutti qui numerosi, grazie.