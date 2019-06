A Cefalù i ritratti di Antonello da Messina

Antonello da Messina, Ritratto d'uomo, 1470 circa, Olio su tavola di noce, 26.3 x 30.5 cm, Museo della Fondazione Culturale Mandralisca, Cefalù, Palermo | Foto: Foto Giulio Archinà

- Dopo la grande mostra su Antonello da Messina a Palazzo Reale di Milano, torna a casa al Museo Mandralisca di Cefalù una delle opere iconiche del maestro rinascimentale. Questa volta l’enigmatico Ritratto d’uomo porta con sé un altro grande dipinto, il Ritratto Malaspina dei Musei Civici di Pavia , con cui dialogherà in un progetto espositivo dedicato.Chi raggiungerà la cittadina siciliana durante l’estate o in autunno, potrà ammirare un confronto tra opere diversissime e tuttavia entrambe testimoni di un’arte – quella di trasferire sulla tela, insieme ai tratti del volto, stati d’animo e personalità – di cui Antonello fu audace pioniere.Nel percorso dicreato da, esperto del pittore e curatore della mostra a Milano, i due ritratti sembrano studiarsi a vicenda, in un intreccio di sguardi e rimandi che ci trasporta in un momento chiave della storia della ritrattistica europea.Raro, prezioso, delicatissimo, ilè stato ritenuto da molti l’effigie dell’autore. La pensava così il marchese Luigi Malaspina, che lo acquistò da una famiglia patrizia veronese. Quel che sappiamo con certezza è che si tratta di uno dei primi esempi del modello dielaborato da Antonello: una tavola di dimensioni ridotte facilmente trasportabile, riconducibile alla sfera privata della borghesia rinascimentale in ascesa. La posa di tre quarti, il parapetto e il fondo scuro sono mutuate dalla, che l’artista conobbe nell’ambiente culturale cosmopolita della Sicilia di Alfonso d’Aragona. Su questi elementi Antonello innestòallora senza precedenti.Ospitato dal 1837 nello Stabilimento di Belle Arti Malaspina di Pavia, lo spazio espositivo progettato dal marchese che alla sua morte divenne un museo pubblico, in anni più recenti il dipinto è assurto agli onori della cronaca per un’avventura finita bene:per essere ritrovato solo sette anni dopo alla Stazione Tiburtina di Roma e, tornato a Pavia, fu esposto nella Pinacoteca Malaspina del Castello Visconteo.A Cefalù il gentiluomo di adozione pavese incontra un altro individuo dall’identità controversa. Con il suo sguardo beffardo, il soggetto del, andando oltre i tradizionali domini della pittura e alimentando più di una leggenda.Al punto che, dopo il successo del romanzo di Vincenzo Consolo(1977), il grande storico dell’artesbottò: “Non discuto il valore letterario, però questa storia del ritratto di Antonello che rappresenta un marinaio deve finire!”. Dello sconosciuto personaggio vestito di scuro, dall’espressione maliziosa e lo sguardo penetrante, Consolo scrisse: “è uno che sa molto e molto ha visto, sa del presente e intuisce il futuro”.Anchesi lasciò intrigare dall’enigma, spiegando che l’uomo somigliava in egual modo “al mafioso della campagna e a quello dei quartieri alti, al deputato che siede sui banchi della destra e a quello che siede sui banchi della sinistra, al contadino e al principe del foro; somiglia a chi scrive questa nota (è stato detto) e certamente assomiglia ad Antonello. E provatevi a stabilire la condizione sociale e l’umanità del personaggio. Impossibile. È un nobile o un plebeo? Un notaro o un contadino? Un pittore, un poeta, un sicario? Somiglia, ecco tutto”.Secondo studi recenti, l’opera rappresenterebbe il vescovo, ambasciatore, precettore e segretario di re aragonese Ferdinando il Cattolico. Ma forse la sua identità storica del modello non è così importante: quel che conta qui èl vertice raggiunto da Antonello nella rappresentazione della psiche umana e della sua espressività, al punto che,con domande silenziose.In programma fino al prossimo 26 novembre con l’organizzazione di, l’esposizione è frutto di una, che dal dicembre 2018 porta avanti un