Gonfiabile Caballero e Carmencita. Foto: © Marco Beck Peccoz

- C’è forse un motivo se l’espressione “A letto dopo Carosello” costituì, tra la fine degli anni ’50 e la metà degli anni ’70, l’unica proroga ai sogni di milioni di bambini.Perché i celebri oggetti promozionali dell’epoca come l’ ippopotamo Pippo, i gonfiabili di Camillo il Coccodrillo, la Mucca Carolina, Susanna tutta Panna, che hanno incantato con la loro simpatia grandi e piccoli, erano davvero destinati a rivoluzionare la storia della cultura di massa diventando vere e proprie “icone”.Una fiabesca rivoluzione dei consumi destinata a segnare una vera e propria svolta nel patrimonio culturale e visivo di tutti. Alla, che con Carosello mosse i primi passi nel mondo della pubblicità e all’e del manifesto attraverso il lavoro di grandi designer - daa Erberto Carboni, da Raymond Savignac a Giancarlo Iliprandi - la Villa dei Capolavori, sede della Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma), dedica un importante appuntamento.“Carosello. Pubblicità e Televisione 1957-1977” in corso, sarà un’occasione per riportare alla memoria i celebri manifesti di quegli anni, affiancati a schizzi e bozzetti, ripercorrendo, grazie a una serie di schermi distribuiti nelle sale espositive, l’unicità e l’innovazione degli inserti pubblicitari di Carosello, vincolati com'erano a rigide regole di novità e lunghezza.L’universo dei personaggi animati nati con la televisione, come, Re Artù di Marco Biassoni,o Angelino di Paul Campani, si affianca agli inserti pubblicitari che hanno per protagonisti voci celebri dell’epoca, da Mina a Frank Sinatra, da Patty Pravo a Ornella Vanoni, ma anche attori del calibro di, Alberto Sordi, Virna Lisi,, e ancora registi e popolarissimi personaggi tv come Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Raffella Carrà. Nonostante fosse trasmesso in bianco e nero, Carosello per gli italiani aveva i colori del consumo, di un nuovo mondo di beni luccicanti come le lavatrici, le automobili, i frigoriferi, che sbarcavano per la prima volta sulla scena sociale.Il percorso espositivo a cura di Dario Cimorelli e Stefano Roffi esplora questa sorta di, un contesto estremamente affascinante per una popolazione, come quella italiana, reduce da un lungo periodo di povertà.La mostra si avvale di diversi, dal Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC) dell’Università di Parma al Museo nazionale Collezione Salce di Treviso, dalla Fondazione Luigi Micheletti di Brescia all’Archivio Generale Audiovisivo della Pubblicità Italiana e del personale apporto del suo fondatore e direttore Emmanuel Grossi.L’Archivio Storico Barilla ha inoltre messo a disposizione alcuni spettacolari caroselli con Mina (1967) con gli abiti disegnati dal costumista di Federico Fellini, Piero Gherardi, e con alcune storie di Topo Gigio, testimonial per i Pavesini fra il 1963 e il 1975.Leggi anche: