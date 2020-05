Dalla luce alla luce. Presto a Roma il Futurismo di Giacomo Balla

Giacomo Balla, Tennis + paesaggio, 1928, Olio su tela 35 x 45 cm | Courtesy Futurism&Co Art Gallery Rome

- Una grande mostra in una piccola galleria. Un’idea inquietante dopo l’emergenza Covid? Niente paura. Per, dedicata al futurista, laha in serbo un’esperienza di visita davvero esclusiva: a settembre gli spettatori entreranno uno per volta nei suoi spazi al centro di Roma, a due passi da Piazza di Spagna, per assaporare in tutta calma un viaggio nel mondo dell’avanguardia italiana. Sonoper raccontare l’arte del Maestro dalla curatrice. “Balla è il più grande in assoluto, ha fatto tutto. È un artista totale”, sostiene con convinzione, dalle raccolte del quale arriverà la gran parte del corpus espositivo. E non è un caso. Oltre ad anticipare iche cadono nel 2021, la mostra festeggerà, associazione che riunisce oltre 100 collezionisti, nonché sito web con una banca dati consultata da musei, curatori e art lover, e prezioso serbatoio di 1500 opere catalogate e certificate disponibili per mostre in giro per il mondo.Giacomo Balla, Velocità + luci, 1913 circa, Olio e vernice su carta intelata 60 x 104 cm | Courtesy Futurism&Co Art Gallery RomeNel corso della sua vita Futur-ism ha partecipato all’organizzazione di 155 esposizioni sul Futurismo, collaborando con grandi musei come il Guggenheim di New York, il Centre Pompidou e il Musée d’Orsay di Parigi. Ma nel 2000, quando Futur-ism è nato, Carpi era già uno dei più noti collezionisti italiani di arte moderna. “Il mio primo quadro - ha raccontato all’agenzia ANSA - fu un Mirò senza titolo che pagai 60 milioni, quanto mi costò la casa che avevo appena comprato. L’ho rivenduto e oggi avrà un valore di almeno tre milioni e mezzo di euro”. La collezione di Carpi annovera quadri di Maestri storici del Futurismo come, a cui si sono aggiunti nel tempo nomi di spicco degli anni Venti e Trenta, da. DiCarpi conobbe le figlie, Elica e Luce, da cui acquistò una cartolina legata alle vicende di famiglia dell’artista.Giacomo Balla, Studio per Affetti, 1910, Olio su tavola, 68 x 52 cm | Courtesy Futurism&Co Art Gallery RomeDalla realtà di Futur-ism nasce anche la Galleria Futurism & Co, gestita da Francesca Carpi, la figlia di Massimo, che in due anni e mezzo di vita ha già ospitato nove mostre sul Futurismo e sui suoi protagonisti. Tra i primi spazi di cultura a riaprire nella capitale, dal 18 maggio è tornata ad accogliere il pubblico con i capolavori didell’esposizione permanente e con il progetto, a cura di Antonio Saccoccio e in programma fino al 18 luglio. Secondo, gli uomini sono “domatori di forze primordiali” e contemporaneamente hanno il compito di amplificare l’energia delle forze naturali ingabbiata dalla civiltà. Nell'allestimento grandi opere del secondo Futurismo dialogano con i quattro elementi fondamentali: dall’aria, al centro dell’aeropittura che questi artisti lanciarono con entusiasmo, alle fiamme vivificatrici: “Perché chiederci se il fuoco che portiamo in noi finirà per bruciare noi stessi?”, scriveva, “Che cosa importa? Purché si possa propagare l’incendio sul mondo!”.Giacomo Balla, Folla + paesaggio, 1915, Collage di carte colorate applicate su tela 152.5 x 66.7 cm | Courtesy Futurism&Co Art Gallery Rome