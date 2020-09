Ad Amalfi, l'eterno ritorno di William Kentridge

L'installazione agli Arsenali dell'Antica Repubblica di Amalfi della mostra More Sweetly Play the Dance di William Kentridge, curata da Galleria Lia Rumma - courtesy © 2020 Scabec - Regione Campania

- Vita, morte, rinascita. Un ritmo che eternamente si ripete uguale e singolare, diverso e universale. Umanità in cammino, in incessante movimento, immersa nella fragile ombra dell’esistere, attratta da una luce irraggiungibile, inesorabile e poetica, necessaria. William Kentridge arriva ad Amalfi con. Un altro straniero che varca la porta di quella che un tempo fu un’invincibile città di mercanti e viaggiatori, portato per mano da una guida d’eccezione, una donna e una visionaria anticipatrice che ritorna oggi al luogo mitico da dove ogni cosa ebbe origine.Kentridge e Lia varcano la soglia oggi di questi oscuri e poetici spazi, quelli degli, dove la mecenate, collezionista e gallerista italiana diede vita nel 1968 assieme al geniale e tormentato maritoe a un allora imberbe giovane critico di nomea quella ormai è celebrata come la mostra che rese le nuove avanguardie italiane celebri nel mondo Arti povere più azioni povere. Una mostra evento che portò alla ribalta le opere di, Giovanni Anselmo,, Pino Pascali,, Mario e Marisa Merz e di artisti europei come l’inglese Richard Long e gli olandesi Jan Dibbets e Ger van Elk. More Sweetly Play the Dance è il titolo dell’opera realizzata da William Kentridge per l’ Eye Film Institute di Amsterdam nel 2015 che dà il titolo alla mostra curata nella sua nuova installazione da Galleria Lia Rumma dopo aver girato mezzo mondo. L’esposizione animerà l’Arsenale di Amalficon un allestimento che ben si adatta al genius loci di un luogo che è stato recentemente rinnovato dall’intervento dellae dal Comune di Amalfi e portato a termine da Scabec danno forma ad una colossalee che dà voce alla ironica e leggera narrazione di Kentridge. Un’opera dove si anima una storia dell’umanità. Nere figure disegnate e cancellate dalla mano dell’artista sudafricano in una incessante successione di luci e di ombre, in un corteo senza fine, che carica il tempo sulle proprie spalle verso un futuro ignoto. Santi senza terra, minatori che danzano, guerrieri e infermi, sacerdoti e conquistatori, uomini e donne anonimi, ma unici, fragili, poetici.Questa danza della vita e della morte riprende uno dei temi ricorrenti nell'opera di William Kentridge che trae origine anche dalla storia del suo paese natale, il Sud Africa. Figlio di due avvocati che dedicarono la loro vita alla lotta contro anti-apartheid, Kentridge riesce a catturare e interiorizzare questo conflitto nel suo lavoro in tutta la sua complessità. Applicando animazioni e primordiali tecniche cinematografiche, Kentridge disegna un mondo in cui la constatazione della realtà, storica e politica gioca un ruolo chiave. Forme in continuo cambiamento, che si compongono in animazioni, disegnate e cancellate a carboncino, oggetti cinetici, collage, disegni e altre opere, in un complesso lavoro che ha come ragione d’essere, per usare le parole dell'artista ”prendere un senso e de-costruirlo, prendere le piccole cose sciocche e vedere se il senso può essere ricostruito partendo da queste”.La mostra More Sweetly Play the Dance è il terzo atto del progetto Amalfi e Oltre - promosso dalla Regione Campania nell’ambito dell'ampio progetto di digitalizzazione della cultura della regione per gli Archivi del Contemporaneo, e portato avanti da Scabec, dopo il convegno Progettare la Memoria: Strategie del digitale realizzato in collaborazione con l’e la mostra I sei anni di Marcello Rumma inaugurata lo scorso anno aldi Napoli e curata da Gabriele Guercio con Andrea Viliani.03.09–02.12.2020Antico Arsenale della Repubblica di AmalfiIngresso gratuitoOrari apertura : dal mercoledì a venerdì dalle 17 alle 22, da Sabato a Domenica dalle 17 alle 23Per informazioni: Whatsapp +39 3351810484, Web www.scabec.it/williamkentridgePer saperne di più: • Ad Amalfi la danza di William Kentridge nei nuovi spazi dell'Arsenale