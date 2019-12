Bellini Ospite Illustre nel grattacielo di Intesa Sanpaolo

Giovanni Bellini, Madonna col Bambino (detta Madonna di Alzano, o Madonna Morelli, o Madonna Agliardi), 1487 circa. Tempera e olio su tavola, 84,3 x 65 cm. Accademia Carrara, Bergamo

Sono numerosi i capolavori che quest'anno lasciano le proprie sedi in occasione delle festività per brillare, come preziosi doni natalizi, in mostre di cui sono assoluti protagonisti davanti a pubblici nuovi e appassionati. È il caso dell' Annunciazione di Filippino Lippi e dell' Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi , oggi rispettivamente a Palazzo Marino e al Museo Diocesano di Milano, o dell', arrivata ieri al Palazzo delle Paure di Lecco edÈ legata al tema del Natale anche la, la perla rinascimentale di Giovanni Bellini che raggiungerà presto il Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino per la rassegna(20 dicembre-6 gennaio).Al 36mo piano dell'edificio progettato da Renzo Piano, la tavola dell'troverà posto in un allestimento inusuale: nella serra bioclimatica del grattacielo l'antico dialogherà con il moderno, esaltando la bellezza del gioiello quattrocentesco. Il dipinto, che a causa dell'eccezionale valore ha lasciato la sua sede in rarissime occasioni, ben rappresenta la straordinaria resa della luce e del colore raggiunta da Bellini, nonché la fusione tra scena e paesaggio caratteristica del maestro veneziano, ma è soprattutto esempio di un nuovo modo di rappresentare la Maternità: un'atmosfera di intimità e dolcezza avvolge insieme il Bambino e la Vergine, uniti in un sapiente gioco di gesti e sguardi.La Madonna di Alzano non è l'unico capolavoro attualmente in trasferta da Bergamo a Torino: in occasione della mostra Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno sono giunti a Palazzo Madama dall'Accademia Carrara anche il Ritratto di giovane di Bellini, il San Bernardino da Siena e la Resurrezione di Cristo di Andrea Mantegna, protagonista nel 2018 di una avvincente storia di riattribuzione e ricongiungimento alla sua metà creduta perduta. Una nuova occasione per approfondire i rapporti tra i due maestri del Rinascimento veneto, legati tra loro anche da rapporti di parentela, dopo il successo della mostra Mantegna e Bellini alla National Gallery di Londra.