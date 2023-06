Nell'autunno di Torino brilla Picasso

Pablo Picasso, Paul Popper, Popper Collections. Getty Images, 1960 | Courtesy © Succession Picasso 2023

- Nel cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso anche Torino celebra il genio modernista con una grande mostra incentrata soprattutto sulle arti grafiche.Dal 12 ottobre al 14 gennaio nelle sale settecentesche di Palazzo Saluzzo Paesana oltre 300 opere del genio andaluso che l’8 aprile del 1973 si spegneva a Mougins, in Costa Azzurra, all’età di 91 anni, arricchiranno la grande mostra Picasso. Rendez-vous organizzata da Radar Eventi Culturali, Extramuseum arte e scienza, PTK Piemonteticket, in stretta collaborazione con la Administration Picasso e inserita nel calendario ufficiale delle celebrazioni a mezzo secolo dalla morte del grande artista.Ad accompagnare il percorso a cura di Jean Christophe Hubert, tra litografie, incisioni, ma anche fotografie, ceramiche, sculture, sarà un viaggio fotografico nella vita del genio, curato da David Lawrence di Templar de Presse, dedicato al pennello cubista che con la sua creatività e l’attività poliedrica in tutte le arti ha rappresentato un decisivo raccordo tra la tradizione ottocentesca e l’arte contemporanea.Pablo Picasso, Le Fumeur | Copyright Succession Picasso 2023“Come curatore della mostra – commenta Jean Christophe Hubert – sono molto orgoglioso di presentare lo spirito creativo dell’artista anche nei confronti delle arti grafiche. Spesso trascurato, questo aspetto riassume tuttavia in modo perfetto la conclusione dell’immensa eredità artistica lasciata da Picasso nel 1973”.L'esposizione esplora la vita e la carriera del pittore capace di travalicare i confini della propria cultura, creando simboli universali come Guernica, emblema del rifiuto della guerra e della difesa dei diritti umani.Dal 12 ottobre la mostra sarà aperta il giovedì e venerdì dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Si consiglia la prenotazione. I biglietti sono già disponibili sul sito www.ticket.it.