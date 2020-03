L'Italia non si ferma, riaprono i musei

Una veduta della Basilica di San Marco e di Palazzo Ducale a Venezia | Courtesy © 2019 Paolo Mastazza per ARTE.it

- Nella serata di domenica il governo italianoe degli altri istituti e luoghi della cultura dopo una settimana di chiusura precauzionale dovuta al diffondersi del coronavirus nel Paese. E' un segnale importante della volontà di riportare a condizioni di normalità rapidamente l'Italia pur di fronte all'emergenza sanitaria della scorsa settimana.Secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri nella riunione di domenica 1° marzo le aperture dei musei saranno possibili a condizione che assicurino "" o comunque tali da evitare eccessivi assembramenti di persone. La valutazione sarà dunque fatta in autonomia dalle singole istituzioni tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e comunque in modo tale da garantire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.Tra le prime istituzioni museali ad annunciare la riapertura da lunedì 2 marzo la Fondazione dei Musei Civici di Venezia diretta dache riunisce i più importanti musei della città lagunare tra cui Palazzo Ducale e il(un sistema che lo scorso anno ha visto 2.5 milioni di individui varcare le sue soglie) che a pochi minuti dall'annuncio del governo ha rilasciato una nota informando che "da domani lunedì 2 marzo le sue sedi museali saranno riaperte al pubblico, con i consueti orari e giorni di chiusura settimanali, nei modi descritti dal DPCM del 1° marzo 2020 fino a sua scadenza, prevista per il giorno 8 marzo compreso, o ad eventuali altre decisioni delle autorità competenti".L'annuncio del governogià anticipata in giornata da parte della Regione Piemonte che aveva manifestato le medesime intenzioni. Il Museo Egizio , la, lae ilavevano già comunicato la loro intenzione di riaprire le sedi al pubblico a partire da lunedì 2 marzo.Martedì 3 è anche la data di riapertura prevista per la Pinacoteca di Brera a Milano, diretta dache tra i primi aveva invitato il mondo della politica e delle istituzioni italiane a riaprire le sedi dei musei ae in Lombardia.