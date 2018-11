Nuovo stop per il traffico illecito: tornano a Firenze due gioielli tardogotici

Maestro della Cappella Bracciolini, Madonna dell'Umiltà Celeste, 1400 circa. Galleria dell'Accademia, Firenze

- Erano state esportate illecitamente da un gruppo di professionisti italiani e da un antiquario londinese le due tavole tardogotiche a fondo oro rinvenute in un caveau di Chiasso, Svizzera, grazie alle indagini delOriginariamente comprese in una collezione privata fiorentina, oggi entrano a far parte delle collezioni della, una delle raccolte di fondi oro più rinomate al mondo.La prima, databile intorno al 1385, rappresenta ie fu realizzata probabilmente dal giottesco, tra i più prolifici pittori fiorentini dell’epoca, di cui possiamo ammirare gli affreschi nella Basilica di Santa Croce e nella Chiesa di Santa Felicita a Firenze. Originariamente il dipinto era parte di un trittico, attualmente disperso, che appartenne alla prestigiosae fu poi immesso sul mercato statunitense.Laè invece datata intorno al 1400 e attribuibile con certezza a un pittore toscano noto come, segnalatosi per gli affreschi con le Storie della Vergine con cui adornò la chiesa di San Francesco a Pistoia.“Lacome i colori, specialmente del Gerini, del quale abbiamo altre opere nel museo, è eccezionale. Mentre del Maestro della Cappella Bracciolini, è la prima opera che ci arriva,”, ha commentato il direttore della Galleria dell’AccademiaLe due tavole saranno esposte presso il museo fiorentino dal prossimo 14 gennaio in una, insieme a un’altra dozzina diLeggi anche: