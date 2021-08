Da Leonardo a Iris Apfel, la settimana in tv

Iris, un film di Albert Maysles I Courtesy Sky Arte

Per chi è in città e per chi anche in vacanza non rinuncia a scoprire in tv le meraviglie dell’arte, gli ultimi giorni di agosto sono generosi di appuntamenti.Si parte oggi, lunedì 23, con una notte dedicata alla creatività al femminile. Alle 23.50 su Sky Arte HD Scultrici - Camille Claudel e le altre aprirà una pagina spesso tralasciata della storia, quella del rapporto tra le donne e la scultura. A seguire il documentario Quattro secoli di arte al femminile regalerà ai telespettatori un viaggio lungo quattrocento anni tra artiste molto amate dai loro contemporanei, poi dimenticate per secoli e da poco riscoperte, a partire dalle grandi protagoniste della pittura barocca.È dedicata a una donna anche la prima visione tv del documentario Iris, vincitore del Best Documentary Feature all'Hamptons International Film Festival 2014, in onda sempre su Sky Arte venerdì 27 alle 21.15. Al centro del lungometraggio di Albert Maysles c’è l’ultranovantenne icona fashion Iris Apfel: non un film sulla moda, ma un inno all’arte e alla vita da parte di una donna piena di entusiasmo. La festa continua subito dopo con Donna di Quadri - Graziella Lonardi Buontempo, ritratto di una figura fondamentale nell’arte italiana del secondo Novecento: una mecenate, collezionista, amica di grandi artisti e promotrice di mostre di respiro internazionale che ha rivoluzionato la percezione e la diffusione dell’arte contemporanea nel Belpaese.Leonardo da Vinci (attr.), Madonna dei Fusi, 1501 circa. Collezione privata, New York. Public Domain via Wikimedia CommonsUn Leonardo al giorno, preferibilmente al mattino: è la ricetta di Sky Arte da martedì a venerdì. Si comincia con Leonardo. L’ultimo enigma, dedicato alla Madonna dei Fusi, il misterioso dipinto che potrebbe essere l’ultimo quadro del genio di Vinci (martedì alle 7.40), per andare avanti mercoledì con il film per il cinema Io, Leonardo, dove l’autore della Monna Lisa è interpretato da Luca Argentero, e con Leonardo - Le Opere, per scoprire nei dettagli i più famosi e interessanti capolavori dell’artista in un viaggio tra musei e collezioni di otto paesi del mondo (giovedì alle 7.35). Chiude il ciclo venerdì 27 il documentario Leonardo Cinquecento girato in occasione dell’anniversario del 2019 per mostrare come gli studi e le intuizioni di Leonardo abbiano un’eredità nel presente, dalla pittura alle scienze naturali e all’ingegneria.Si rinnova anche questa settimana l’invito a riscoprire geni e maestri di ogni tempo, grazie a immagini spettacolari o attraverso storie poco note e aneddoti che solleticano la curiosità: da Egon Schiele, protagonista dell’omonimo biopic in onda martedì alle 16 su Sky Arte, a Andy Warhol. Un Ritratto, venerdì 27 alle 18.05.E chi desidera esplorare i tesori meno conosciuti della nostra penisola, martedì 24 agosto suil programma Italia. Viaggio nella bellezza ci porta a visitare i templi di Paestum e a Sibari, tra i gioielli di archeologia della Basilicata e nell’antico santuario di Gravisca, a Tarquinia.Paestum By Night