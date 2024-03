Vincent Van Gogh, Radici d’albero, 1890. Olio su tela. Van Gogh Museum, Amsterdam

Giotto l’ha resa celebre con gli splendidi affreschi della Cappella degli Scrovegni. Ma in realtà le vicende di Padova si perdono nella notte dei tempi. Potremo ripercorrerle in un affascinante viaggio tra realtà e leggenda lunedì 11 marzo alle 22.10 su Rai Storia, nel prossimo episodio della serie. Il mito racconta che un esule di Troia, Antenore, risalì le coste dell’Adriatico e dopo essersi addentrato nella foce del Brenta trovò un luogo fertile e protetto dove fondò la città. Il documentario inizia qui, per proseguire con i Romani e Sant'Antonio, Giotto e Galileo Galilei. Tra arte, religione e scienza si dipana un racconto che avvolge i meravigliosi monumenti della città, dalla Basilica di Sant’Antonio alla Cappella degli Scrovegni, e poi terme, ville, storici giardini."Storia delle nostre città: Padova", questa settimana su Rai Storia I Courtesy Rai CulturaPer oltre 130 anni,di Van Gogh ha suscitato domande su possibili simboli nascosti, su dove e in quali circostanze il maestro olandese lo abbia dipinto. Nell’estate del 2020 uno dei migliori specialisti del pittore, il franco-olandese Wouter van der Veen, ritrova fortunosamente il paesaggio che ha ispirato il quadro, realizzato probabilmente proprio nel giorno del suicidio del suo autore. Una storia da scoprire mercoledì 13 marzo a partire dalle 21.15 nel documentario, in onda su Rai 5 all’interno del programma. Diretto dae prodotto da Arte France con Christie Molia, il film è un’indagine avvincente fatta di piccoli indizi e grandi coincidenze, con la partecipazione dei massimi esperti di uno dei pittori più studiati eppure più misteriosi della storia. Punto di partenza, una scoperta casuale: “Stavo archiviando una vecchia cartolina”, racconta van der Veen, “quando il mio sguardo è stato attratto da un dettaglio che ritrae esattamente gli stessi tronchi e le stesse radici rappresentate nel quadro". La cartolina di inizio Novecento ritrae un paesaggio di Auvers-sur-Oise, a pochi passi dalla pensione in cui Van Gogh trascorse le sue ultime settimane. "Van Gogh non dipingeva mai nulla senza voler dire chiaramente qualcosa. Come in un libro aperto, qui ha quindi scritto il suo ultimo messaggio", argomenta ancora lo studioso. E se Radici d'albero fosse un’opera-testamento? Un dipinto atipico, quasi astratto, capace di raccontare meglio di qualsiasi narrazione le ultime ore di vita di questo artista geniale e tormentato?Anish Kapoor. Rosso Veneziano | Courtesy Sky ArteUna grande serata dedicata ai big del contemporaneo ci aspetta martedì 12 marzo su Sky Arte. L’appuntamento è per le 21.15 con, dove l’importante mostra allestita in Laguna durante la Biennale 2022 diventa per l’artista anglo-indiano un’occasione per raccontarsi fuori dai luoghi comuni. Alle 22.10, invece,ci condurrà sulle tracce della celebre performer prendendo le mosse dalla retrospettiva itinerante The Cleaner, tra storie d’arte, d’amore, vita e solitudine, fino al fenomeno della re-performance grazie al quale le sue opere più celebri tornano in vita nei musei di tutto il mondo. A fine serata si torna in Italia con(23.40), una lunga intervista al maestro dell’Arte Povera in occasione dei suoi 88 anni."Dentro Caravaggio", questa settimana su Sky Arte: Michelangelo Merisi da CaravaggioMarta e Maria Maddalena, 1598-1599. Olio e tempera su tela, 100 x 134,5 cm. Detroit Institute of Arts © Detroit Institute of Arts Conservation Imaging LabMercoledì 13, invece, la fotografia è protagonista nel documentario(17.35), omaggio a uno dei più grandi fotografi italiani a dieci anni dalla sua scomparsa, mentre giovedì 14 marzo la scena è tutta di Caravaggio in una lunga maratona. Si parte alle 21.15 con il docufilm, girato durante la grande mostra sull’artista allestita a Palazzo Reale di Milano nel 2017, per andare avanti con, rilettura contemporanea del maestro seicentesco targata Sky, con la voce narrante di Manuel Agnelli. Le ultime due tappe saranno dedicate al caso della Natività, trafugata dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969 e mai più ritrovata: uno dopo l’altro, i documentariproveranno a far luce su quello che è diventato un autentico mistero, mettendo in campo indizi e ipotesi emerse negli ultimi 25 anni.Da lunedì a venerdì alle 12.30, infine, torna sugli schermi la serie, con gli episodi dedicati a Mondrian, Monet, Rembrandt.