In viaggio tra le meraviglie dell'Art Nouveau Festival

Art Nouveau Week, dall'8 al 14 luglio 2021 I Courtesy Italia Liberty

Da Torino a Palermo, da Milano a Genova, Roma e Napoli, il Liberty ha lasciato le sue tracce lungo tutta la penisola, impreziosendo città, piccoli centri e perfino angoli di campagna con palazzi e villini, tra le avvolgenti volute e i decori armoniosi tipici dell’Art Nouveau. Motivi floreali, forme organiche e un tripudio di materiali - dai più semplici ai più pregiati, tutti lavorati con ricercata maestria - rappresentano le cifre distintive dello stile della Belle Époque, quell’estetica della modernità e della dolce vita che ha cambiato il volto dell’Europa a cavallo tra due secoli. Tanto capillare è stata la sua diffusione, che in ogni paese il Liberty ha preso un nome diverso: ovunque ha cancellato i confini tra le arti e portato la bellezza nel quotidiano, nelle case dei ricchi ma anche nei caffè e nelle strade, con quei cartelloni pubblicitari che ancora ci affascinano.Per via della natura privata di molti capolavori, il patrimonio artistico di quegli anni risulta spesso inaccessibile al pubblico: nasce per questo l’, un’iniziativa internazionale che mira a riscoprire e valorizzare le meravigliose architetture e decorazioni del primo Novecento. Quest’anno la manifestazione si terràper festeggiare i compleanni di due grandi artisti: il guru della Secessione viennese Gustav Klimt , tra i più importanti protagonisti del Liberty italiano. Il tema scelto è quello del, da scoprire in eventi e, ma anche in una serie didisponibili su Clubhouse durante tutta la settimana (qui il link ). Per la prima volta, inoltre, si potrà accedere agli esclusivi gioielli dell’architettura tra due secoli anche attraversoin collaborazione con Google Arts and Culture. Nel nostro paese la terza edizione dell’Art Nouveau Week è promossa dall’associazionecon il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza.Grand Hotel San Pellegrino Terme I Art Nouveau FestivalGli eventi e le mete da scoprire sono davvero numerose, tradistribuiti in 16 regioni da Nord a Sud. Tra le novità di quest’anno ci saranno le(Bergamo), strappato a un degrado lungo più di 40 anni, e dello(Pistoia), due testimonianze di come la diffusione del Liberty sia andata di pari passo con il cambiamento degli stili di vita e l’introduzione di nuovi piaceri.Il Liberty, spiega, “ha rappresentato, o almeno ha tentato di farlo sul versante dell’arte, il compimento del progetto di unificazione nell’Italia post-unitaria. In questo quadro può inserirsi anche la rapida trasformazione che interessò molte città italiane, con ampliamenti urbanistici indispensabili non solo per affrontare il forte incremento di popolazione generato dal richiamo verso i centri che offrivano migliori condizioni di vita ma anche dallo sviluppo industriale, che proprio in questi anni si andava a delineare come forza propulsiva per la crescita delle città”. Non a caso sorge ail primo edificio italiano propriamente Liberty: si tratta di((1901), soprannominato dai milanesi(letteralmente “palazzo delle natiche”) per le due figure seminude presenti sulla facciata monumentale, che da giovedì si svelerà a turisti e cittadini insieme all’esclusivoQuartiere Coppedè, Villino delle Fate. Roma I Foto di Andreas H. via Pixabayil fulcro del programma sarà Palazzo Montecitorio , sede del Parlamento italiano e della Camera dei Deputati, ma meritano assolutamente una visita anche l’eclettico quartiere Coppedè , con ile il, e ladi Villa Torlonia , nel quartiere Nomentano. Asarà possibile accedere agli storici stabilimenti Fiat, all’anticae a, mentre aregina della settimana sarà la splendida. Al’occasione sarà propizia per scoprire i segreti dele delo per curiosare tra le ricche decorazioni delPugliese.Ma per scoprire i gioielli del Liberty non è necessario trovarsi in una grande città: dalla Lombardia alle Marche, dall’Emilia-Romagna alla Sicilia, il programma è anzi un invito a riscoprire le. E naturalmente non mancano gli appuntamenti per chi è già in vacanza: lungo la riviera romagnola o in Sardegna, in Versilia, in Liguria o sul Lago di Como, sul mare della Sicilia o in Salento, traVillino Florio all'Olivuzza, Palermo. Dettaglio delle decorazioni interne, soffitto del boudoir di Franca Florio I Davide Mauro, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia CommonsOltre agli ingressi a palazzi e architetture, saranno disponibili tour a piedi, rassegne cinematografiche a tema, concerti, itinerari fotografici, visite a luoghi speciali come le manifatture della ceramica o il museo del disco d’epoca, mystery tour, percorsi culinari, aperitivi Liberty e appuntamenti ludici dedicati ai più piccoli. Una menzione speciale va alla mostra Klimt e i maestri segreti , appena inaugurata alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, con il capolavoro Ritratto di Signora che torna nella sua sede originaria a 23 anni dal misterioso furto che l’ha visto protagonista.Per scoprire tutti gli eventi in programma nella propria città e prenotarsi, il sito di riferimento è https://www.italialiberty.it