Rinascimento visto da Sud: a Matera una grande mostra per rileggere la storia

Rinascimento visto da Sud. Courtesy Museo di Arte Medievale e Moderna della Basilicata

- Da oggi a Matera il Rinascimento ha un’altra storia: ricca, composita e originale, ma soprattutto vista da Sud.A narrarla è una delle quattro mostre cardine dell’anno nella Capitale Europea della Cultura, in un percorso che si snoda tra 215 opere nella cornice seicentesca di Palazzo Lanfranchi : noti capolavori e pezzi mai esposti prima, giunti da grandi musei italiani – lee il Museo del Bargello, ile il Museo di Capodimonte, i, la Galleria Borghese, la Galleria Sabauda – ed europei, come ildi Parigi, ildi Madrid, il Museu Nacional de Arte Antigua di Lisbona, ma anche da luoghi di culto, palazzi e perfino conventi di clausura sparsi in tutto il Meridione e nelle Isole, accostati per la prima volta e pronti a rivelare relazioni inattese., nelle parole della direttrice del Polo Museale di Basilicata, “checon cui il Rinascimento è stato raccontato e analizzato finora”. Le grandi esperienze di Firenze, Roma e delle signorie del Nord restano infatti all’orizzonte come termini di un dialogo unico e peculiare, per portare sulla scena la parte meridionale della penisola, protesa versonel secolo in cui il mondo si “allargò” all’improvviso.sono gli snodi di, da gustare tra dipinti, sculture, codici miniati, mappe e strumenti per la navigazione, gioielli, abiti e oggetti quotidiani.Sesono i nomi più prestiogiosi, il fascino dell’esposizione sta soprattutto nelche ha alle spalle:che, oltre ad avventurarsi in territori mai esplorati in un'esposizione, ha visto ile la collaborazione di un gran numero di istituzioni e personalità, dallo storico dell’arte, scomparso lo scorso 3 aprile, a cui è dedicato il catalogo edito da Artem, allo studioso britannico David Abulafia, fino al direttore del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger, tutti inclusi nel comitato scientifico. Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500 “è la mostra che sognavamo da tanto, ma che non era mai stato possibile realizzare” ha detto: “Nuova dal punto di vista metodologico, nutrita da prestiti eccezionali - comprese– è una ghiotta occasione di conoscenza per studiosi e cultori dell’arte, ma anche un evento appassionante per il pubblico: perché, coinvolgendo capolavori e umili oggetti quotidiani. Mette in scena una storia di viaggi e di commerci, di memorie e di leggende, di uomini e di dinastie che arrivano dal mare. La nostra storia”., l’arte dell’Italia meridionale è analizzata in tutte le sue dimensioni: in relazione agli sviluppi della storia, alle esperienze artistiche in atto nel contesto italiano ed europeo, ma anche seguendo il filo di una dialettica interna ai confini del Regno, che vede interagire centri e periferie, luoghi avvantaggiati dalla geografia e aree interne, defilate, tra le quali c’è anche Matera con la sua insolita parabola, da “vergogna nazionale” a Capitale della Cultura.“Del tuttodella penisola: tra l’influenza aragonese e quella di Venezia, che per tutto il Quattrocento si contendono il dominio dei nostri mari”, spiega, già direttore delle Gallerie dell’Accademia , che all’arte della città lagunare ha dedicato anni di studi: “È attraverso l’Adriatico che Antonello da Messina raggiunge Venezia e torna in Sicilia, mentre tra Venezia e la Puglia si instaura un lungo rapporto di scambio, che vedrà artisti e opere spostarsi dal Nord al Sud, in direzione contraria rispetto al sale, al grano e all’olio che arrivano nella Serenissima. L’incrocio di traiettorie tra il Tirreno e l’Adriatico ci ha rivelato interessanti novità”.Il percorso della mostra si apre proprio: contro pareti blu come il mare si staglia un prezioso, specchio di nuove conoscenze tecniche e geografiche che saranno preludio alle grandi scoperte di fine secolo. “Un invito a viaggiare nel tempo”, ha sottolineato la curatrice, “all’interno di quello che fu uno spazio fortemente conteso, ma anche il luogo di un incontro – quello tra Oriente e Occidente - che non smette di esercitare il suo fascino sul pubblico contemporaneo”.Avanti dunque, come gli Aragonesi, in lotta con gli Angioini per il dominio del Ponente: la loro ascesa è raccontata da raffinate medaglie realizzate da Pisanello per re Alfonso e dall’imponente gruppo scultoreo dell’proveniente dal, ma anche dalle tegole decorate del salernitano Palazzo Capasso.: se i francesi fanno della propria bandiera, gli spagnoli guardano alle. E così alla raffinata Madonna di Ladislao da Durazzo e al bellissimo Polittico in alabastro di Venafro fa da contraltare la pittura di. E poi quella del suo allievo più illustre,, presente nel percorso con la tavola di Abramo e gli Angeli e conÈ sempre Alfonso d’Aragona, grande collezionista di dipinti fiamminghi, a introdurre al Sud l’umanesimo emediato dal Rinascimento fiorentino: a rappresentare in mostra questa tendenza è Donatello , dalla storia intricata e misteriosa, che Lorenzo il Magnifico inviò a Napoli in dono all’amico Diomede I Carafa.Proseguendo lungo le otto esposizioni espositive, ci spostiamo sul versante adriatico per scoprire, e poi Giovanni Bellini , Pordenone, Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto , autori di dipinti sacri per le chiese di Puglia e Basilicata.Mentre la nuovain seguito alla caduta di Costantinopoli si contamina con le influenze occidentali, da Ponente le opere di Antoniazzo Romano, Perugino , Pinturicchio diffondono tra gli artisti meridionali le novità del Rinascimento. E se finora sono stati i pittori spagnoli a ricevere le commissioni del Regno di Napoli, presto la tendenza si inverte: nel 1472 artisti del Nord e del Sud Italia si ritrovano a decorare insiemesu chiamata del cardinale Rodrigo Borgia.Abiti eci parlano delle manifatture locali e dei fasti delle corti, per poi lasciare spazio alla grande lezione di: dell’Urbinate ammiriamo il disegno preparatorio per la, realizzata per la chiesa napoletana di San Domenico Maggiore e inizio di un trend inedito per il territorio. Intorno, le creazioni di una nuova generazione di artisti: dai dipinti di) a quelli di, senza contare una galleria di grandi sculture in costosissimo marmo di Carrara.è ufficialmente arrivata anche al Sud.Affacciata su due mari, la Basilicata è stata nei secoli terra di passaggio e di accoglienza, via di transito di popoli e culture in viaggio attraverso quel Mediterraneo che ieri univa e che oggi sembra separare. Rinascimento visto da Sud esplora le tracce che questo movimento ha lasciato sul territorio in una sezione dedicata, tra le testimonianze di Andrea Mantegna o Giovanni Bellini e la koinè di influssi caratteristica della produzione locale.Ma ci sono tesori molto difficili da trasportare. La mostra diventa così ilintorno a Matera, da prolungare verso l'interno della regione o la vicina Puglia.Chi visita la città dei Sassi potrà scoprire così glie della, o spostarsi nelle vicineper ammirare le pitture murali della Trinità, il Polittico di Cima da Conegliano e l'abbazia benedettina di San Michele Arcangelo.O ancora percorrere le strade lucane tra colline, boschi e calanchi,, il prolifico pittore emigrante attivo anche nei centri più interni della regione, e dei, che fusero la riscoperta del classico con le suggestioni della cultura popolare inIl viaggio continua in Puglia, con gli affreschi della chiesa di Santa Caterina a Galatina e di Santo Stefano a Soleto.In programma dal 19 aprile al 19 luglio al Museo di Arte Medievale e Moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Rinascimento visto da Sud è coprodotta dal Polo Museale della Basilicata e Fondazione Matera 2019, in collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata e l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.